Mehmet Günsür, Disney Plus’ın Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Disney Plus’ın Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’ye hayat verecek.

Dijital yayın platformu Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak. Oyuncu Mehmet Günsür, platform tarafından geliştirilen ve çokuluslu bir kadroya sahip olacağı söylenen Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Günsür, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde de Zübeyde Hanım’ı da Songül Öden'in oynayacağı açıklanmıştı.

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek. Dizinin yapımcılığını ise "Kulüp", "Aziz", "Son Yaz", "Hakan: Muhafız", "İstanbullu Gelin", "Vatanım Sensin" ve "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.

Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu dizinin kadrosuna son olarak "Harry Potter" serisinin oyuncusu Emma Watson katılmıştı. Dizinin müzikleri ise "Aslan Kral" ve "Dune" filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.