Mehmet Günsür'den yeni film

Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'i buluşturan "Kül" filminin kadrosuna Mehmet Günsür de katıldı.

Erdi Işık’ın yazdığı filmde hikâye Kül adlı kitap tekstinin bir yayın evine gelmesiyle başlıyor. Marangoz Metin Ali rolüne Alperen Duymaz’ın, yayınevinin sahibinin eşi Gökçe rolüne ise Funda Eryiğit’in hayat vereceği filmin ekibine Günsür de katıldı.

TV100ün haberine göre; İtalya’da yaşayan ünlü aktör Mehmet Günsür, merakla beklenen filmde Gökçe’nin eşine hayat verecek.

Günsür bu yaz ayrıca Aras Bulut İynemli’nin başrolünü oynayacağı “Atatürk dizisine de konuk olacak.