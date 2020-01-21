Nakşibendi şeyhinin cenazesine ziyaretçi akını

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıda öldürülen kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik’in taziyesi için binlerce kişi ziyarette bulundu. Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de taziyede bulunan isimler arasında yer aldı.



Güroymak halkına ve din adamlarına başsağlığı dileyen Görmez, "Cenab-ı Hak, Abdulkerim Hoca'ya rahmet eylesin. Burası gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin hatta bütün bölgenin ilim merkezidir. Burada çok büyük alimler yetişti. O da talebe yetiştiriyordu. Aynı zamanda iki insan arasında arabuluculuk yaparken, hayatını kaybetti. Sulh uğruna canını verdi. Cenab-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

Diyarbakır’dan taziye için gelen Medrese ve Din Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, Güroymak ilçesinin 150 yıllık medrese geleneğinin olduğunu belirterek, "Şehadeti için bir arada toplandığımız Abdulkerim Çevik de bu geleneğin son halkalarından biriydi. Bu gelenek aynı zamanda insanlar arasında oluşan sorunların çözümünde sulh, arabuluculuk ve barışı sağlamak görevini de yürütmekteydi. Bu hizmeti yürütürken, arabuluculuk yaptığı ailelerden birinin, şeyhin verdiği kararı beğenmeyip, böyle fecaatli bir şekilde, dostane bir ortamda, dostça yanaşıp şehit etmiştir. Böyle bir olayı biz memleketimizde ne duyduk ne de görmüştük. Gerçekten çok feci bir olaydır." diye konuştu. (DHA)