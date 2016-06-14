T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mehmet Ege'nin cenaze töreni yarın düzenlenecek

71 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mehmet Ege'nin cenazesi Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek

14 Haziran 2016 01:26

Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü, Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncu ve rejisörü Mehmet Ege 12 Haziran Pazar günü hayata veda etti. Ankara Devlet Tiyatrosu emekli sanatçısı Ege için 14 Haziran Salı günü Büyük Tiyatro’da saat 10.30’da tören düzenlenecek. Cenazesi Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mehmet Ege kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ege 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünü bitirdi. Basın yayın Genel Müdürlüğü Prodüksiyon Dairesi’nde Foto-Film Şube Müdürü ve TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı’nda, araştırmacı ve yönetmen olarak çalıştı. TRT televizyonlarında Belgesel Programlar Müdürlüğü’nün kuruluşunda kurucu müdür olarak görev aldı. Türk televizyonlarının ilk dizi belgeseli 'Ankara Belgeseli'nin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini yaptı. Katıldığı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Savaş Kameramanı olarak görev yaparken gazi oldu.

1985 yılından başlayan Devlet Tiyatrosu döneminde, kırkı aşkın oyunda oyuncu ve rejisör olarak görev aldı. Sanatsal çalışmalarının yanı sıra; 1991’de Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve 1992 yılında Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994 yılında seçilmiş ilk Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak çalışan Mehmet Ege, Devlet Tiyatrosu sanatçılarının seçimi ile getirildiği Sanat Yönetim Kurlu üyeliğini iki dönem sürdürdü. Ege bu idari görevlerden başka bir dönem TOBAV (Tiyatro Opera Bale Çalışanları Vakfı), iki dönem de kurucu üyeleri arasında yer aldığı DETİS (Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği) Genel Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, 2010 yılında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden emekli oldu.

Mehmet Ege, son söyleşilerinden birini Birgün gazetesine vermiş ve Devlet Tiyatroları’nda son dönem yaşananlara değinmişti.

Sanatçının cenazesi Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

 

 

ETİKETLER

Mehmet EgeDevlet Tiyatroları eski Genel MüdürüBüyük TiyatroKarşıyaka Mezarlığıcenaze töreni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24