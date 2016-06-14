Mehmet Ege'nin cenaze töreni yarın düzenlenecek

Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü, Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncu ve rejisörü Mehmet Ege 12 Haziran Pazar günü hayata veda etti. Ankara Devlet Tiyatrosu emekli sanatçısı Ege için 14 Haziran Salı günü Büyük Tiyatro’da saat 10.30’da tören düzenlenecek. Cenazesi Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mehmet Ege kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ege 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünü bitirdi. Basın yayın Genel Müdürlüğü Prodüksiyon Dairesi’nde Foto-Film Şube Müdürü ve TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı’nda, araştırmacı ve yönetmen olarak çalıştı. TRT televizyonlarında Belgesel Programlar Müdürlüğü’nün kuruluşunda kurucu müdür olarak görev aldı. Türk televizyonlarının ilk dizi belgeseli 'Ankara Belgeseli'nin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini yaptı. Katıldığı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Savaş Kameramanı olarak görev yaparken gazi oldu.

1985 yılından başlayan Devlet Tiyatrosu döneminde, kırkı aşkın oyunda oyuncu ve rejisör olarak görev aldı. Sanatsal çalışmalarının yanı sıra; 1991’de Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ve 1992 yılında Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994 yılında seçilmiş ilk Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak çalışan Mehmet Ege, Devlet Tiyatrosu sanatçılarının seçimi ile getirildiği Sanat Yönetim Kurlu üyeliğini iki dönem sürdürdü. Ege bu idari görevlerden başka bir dönem TOBAV (Tiyatro Opera Bale Çalışanları Vakfı), iki dönem de kurucu üyeleri arasında yer aldığı DETİS (Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği) Genel Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, 2010 yılında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden emekli oldu.

Mehmet Ege, son söyleşilerinden birini Birgün gazetesine vermiş ve Devlet Tiyatroları’nda son dönem yaşananlara değinmişti.

Sanatçının cenazesi Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.