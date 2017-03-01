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Spor

Mehmet Demirkol: Patron Sneijder; Tudor köprüyü geçene kadar 'dayı' diyecek

"Sneijder'i şımartan Riekerink değil, Riekerink'i şımartan Sneijder"

01 Mart 2017 15:12

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol,  Galatasaray'da 'patron'un Sneijder olduğunu belirterek "Igor Tudor köprüyü geçene kadar 'dayı' diyecek" yorumunda bulundu.

NTVSpor ekranlarındaki Spor Servisi programında konuşan Demirkol Birkaç büyük gazetede '30 yaş üstü oyuncu revizyonu' haberi çıkıyorsa bu yönetim kaynaklı haberdir. Galatasaray'ın önünde 12 hafta var, şampiyonluk şansı var. Tudor bence malzemeyi iyi kullanarak bir yemek yapamıyor. Somonla kurufasülye yaptı. 2 haftadır gördüğümüz bu. Tudor'un 'bu dayılar'la bu köprüyü geçebilmesi lazımdı" ifadesini kullandı.

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"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım"

 

"Biz Tudor'dan ne bekliyorduk? Anında müdahale edip, hamleler yapıp, durumu değiştirebilen bir teknik adam bekliyorduk. Ama öyle değilmiş. Bu köprüyü geçene kadarki durumda iyi gitmiyor. Ama... Seneye iyi bir takım kurar, her şey iyi gider, o farklı bir konu. Galatasaray'a bu sene lazım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım." diyen Demirkol Yönetim taraftara diyor ki, 'Riekerink'i beğenmiyordunuz. Biz de Tudor'u getirdik ama Riekerink gitti diye de Sneijder top oynamıyor', yönetim bu mesajı veriyor. Sneijder'in sorun yaşadığı haberi tam da bu demek." şekinde konuştu.

 

"O iş Prandelli döneminde de vardı"

 

Demirkol'un programda söyledikleri şöyle:

 

"Video analiz işi Prandelli döneminde de vardı. Hamza hoca geldiğinde 'Bravo Hamza hocam, video analiz kaldırıldı' dendi, şimdi de 'Bravo Tudor, video analiz başladı' deniyor.

Fenerbahçe'de yönetim direkt olarak oyunculara gidiyor. Aradaki kişinin önemi yok. Galatasaray'da da oyuncular direkt yönetime gidiyor. Yine aradaki kişinin önemi yok.

Sneijder'i şımartan Riekerink değil. Riekerink'i şımartan Sneijder. Patron Sneijder... Senin elindeki en önemli hücum silahı Sneijder. Bruma da önemli bir oyuncu. Birini dışarı atarsan olmaz. Durumu idare etmek zorundasın. Onun için 'Köprüyü geçinceye kadar 'dayı' diyeceksin' diyorum."

 

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