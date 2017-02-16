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Spor

Sneijder: Tudor'la henüz antrenmana çıkmadım; neler olacağını göreceğiz

"Şampiyonluk şansımız değişmedi"

16 Şubat 2017 11:20

Galatasaray'ın 'sniper' lakaplı 10 numarası Wesley Snieijder, Igor Tudor hakkındaki düşüncelerini anlattı.  Tudor'la sakatlığından dolayı henüz antrenmana çıkamadığını belirten Sneijder "Onunla antrenman yapma şansı bulamadım, çünkü sakatlığım devam ediyor. Antrenman yapmadım ama tabii ki onu tanıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Umarım bize iyi şeyler getirir" dedi.

Hürriyet Spor Servisi'nin haberine göre, Hollandalı futbolcu şampiyonluk şanslarının halen sürdüğünü belirterek "Şampiyonluk şansımız değişmedi. Lig yarışındayız. Hala şampiyon olmak istiyoruz. Şu an Rize maçına odaklandık. Beşiktaş maçını ondan sonra düşüneceğiz" diye konuştu.

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Wesley SneijderGalatasarayIgor Tudor

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