Mehmet Demirkol: Fatih Terim skordan memnundur

Fanatik gazetesi yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Hırvatistan - Türkiye maçında Milli Takım'ın fark yemekten kurtulduğunu söyledi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle skordan mutlu olabileceğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Ucuz kurtulduk demek lazım sanırım. Onların orta sahası bizden daha formdaydı. Galiba bizim oyuncuların isimleri form durumlarını gölgeledi. Form durumlarını göremez olduk. Gökhan'ın ortası, Ozan'ın kafası dışında hiçbir üretim yok. Bizim formda bir kalecimiz vardı ama o da kendine yakışmayacak kalitede bir gol yedi. Ben, Fatih Hoca'nın sonuçtan mutlu olduğunu düşünüyorum, çok daha ağır bir yenilgi olabilirdi. Biz Çekleri yenerek de gruptan çıkabiliriz. Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkması yanlıştı. İkinci maçta formun ön plana çıkmasını bekliyorum" dedi.

“Emre Mor ne yapacağını bilmiyor”

Emre Mor'un oyuna girerken tribünlerde yarattığı heyecanla ilgili yorumu istenen Mehmet Demirkol, "Emre Mor bir heyecan yarattı. Ancak kendisi de çok heyecanlı, ne yapacağını bilemiyor. Bir anda 5 ayda Milli Takım'da. Geçen sene bu zamanlar sorsan kimse inanmaz" diye konuştu.