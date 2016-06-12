T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Demirkol: Fatih Terim skordan memnundur

"Emre Mor bir heyecan yarattı. Ancak kendisi de çok heyecanlı"

12 Haziran 2016 23:13

Fanatik gazetesi yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Hırvatistan - Türkiye maçında Milli Takım'ın fark yemekten kurtulduğunu söyledi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle skordan mutlu olabileceğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Ucuz kurtulduk demek lazım sanırım. Onların orta sahası bizden daha formdaydı. Galiba bizim oyuncuların isimleri form durumlarını gölgeledi. Form durumlarını göremez olduk. Gökhan'ın ortası, Ozan'ın kafası dışında hiçbir üretim yok. Bizim formda bir kalecimiz vardı ama o da kendine yakışmayacak kalitede bir gol yedi. Ben, Fatih Hoca'nın sonuçtan mutlu olduğunu düşünüyorum, çok daha ağır bir yenilgi olabilirdi. Biz Çekleri yenerek de gruptan çıkabiliriz. Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkması yanlıştı. İkinci maçta formun ön plana çıkmasını bekliyorum" dedi.

 

“Emre Mor ne yapacağını bilmiyor”

 

Emre Mor'un oyuna girerken tribünlerde yarattığı heyecanla ilgili yorumu istenen Mehmet Demirkol, "Emre Mor bir heyecan yarattı. Ancak kendisi de çok heyecanlı, ne yapacağını bilemiyor. Bir anda 5 ayda Milli Takım'da. Geçen sene bu zamanlar sorsan kimse inanmaz" diye konuştu.

ETİKETLER

Mehmet DemirkolTürkiye HırvatistanEURO 2016Fatih Terim

İlgili Haberler

Türkiye-Hırvatistan maçı hakkında Twitter'da kim, ne konuşuyor?

EURO 2016'da Türkiye ilk maçını oynuyor...

Emre Mor, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarında oynayan en genç oyuncusu oldu

Emre Mor, turnuva öncesi 53 milyon lira karşılığında Dortmund'a transfer olmuştu

Türkiye mağlubiyetle başladı

Türkiye D grubundaki ilk maçında Hırvatistan’a 1-0 mağlup olarak EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na puansız başladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24