Türkiye'nin Hırvatistan'a 1-0 mağlup olduğu EURO 2016'daki ilk maçında 69. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki Emre Mor, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarında oynayan en genç oyuncusu oldu. Emre Mor ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç yedinci oyuncu unvanına da sahip oldu.

Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Emre Mor'un da 25 dakika oyunda kaldığı maçın 41. dakikasında Luka Modric Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

53 milyon liraya Dortmund'a transfer oldu

Emre Mor, turnuva öncesi 53 milyon lira karşılığında Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımından Borissia Dortmund'a transfer olmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Dortmund'la 5 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldızı, "Yeni Lionel Messi olmaya" aday göstermişti. BBC, Emre Mor için 'Türk Messi' yakıştırması yapmıştı.

Futbol kariyeri ve Milli Takım'a

kazandırılma hikâyesi

1997 doğumlu Emre Mor Danimarka’da dünyaya geldi. FC Nordsjaelland U19 takımı forması giyen genç futbolcu, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile ön planan çıkan Emre Mor'un babası Türk, annesi ise Makedonya’lıdır. Genç yıldız 2016 yılında Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka’da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor’un Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor’un babası ile görüşmüş ve babasının hapishanede ıslak imzası alınarak Emre Mor Milli Takım'a kazandırılmıştır. 17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliği'ne giderek Türk vatandaşı olduğunu gösteren nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş’ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor, bir daha futbol oynayamayacağı endişesine kapılsa da, uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak güçlendirme çalışmaları yapmıştır. Danimarka’da Nordsjaelland'da oynadığı ilk zamanlarda antrenmanlara otobüs ile gidip gelen Emre Mor, Türkiye'den de gelen teklifler olmasına rağmen 7 Haziran 2016'da tercihini Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan yana kullandı. Mor, Dortmund'a 53 milyon lira karşılığında 5 yıllık imza attı.