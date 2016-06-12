Milli Takım EURO 2016'ya iyi başlamadı

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 yenilerek turnuvaya kötü başlangıç yaptı.

Türkiye ilk yarıda orta alanda iyi paslaşmasına rağmen, hücumda çoğalmakta zorlandı. Arda Turan ile Cenk Tosun'u tehlikeli bölgede topla buluşturamayan A Milli Takım, en etkili pozisyonunu 29. dakikada Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla yakaladı.



Mücadelenin 41. dakikasında Modric'in ceza alanı dışından attığı golü engelleyemeyen A Milli Takım, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir görüntü çizen Hırvatistan, birçok önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. Kanat oyuncuları Perisic ve Brozovic ile etkili olan Hırvatistan, 52. dakikada Srna'nın serbest vuruşunda ve 72. dakikada Perisic'in kafa vuruşunda, direkleri geçemedi. Hırvatistan, birçok pozisyona girdiği karşılaşmayı 1-0 kazandı.

D Grubu'nun ikinci maçında 13 Haziran'da İspanya ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.

İki takımın 11'leri

Volkan Babacan - Gökhan Gönül - Mehmet Topal - Hakan Balta - Caner Erkin - Ozan Tufan - Selçuk İnan - Oğuzhan Özyakup - Arda Turan -Hakan Çalhanoğlu - Cenk Tosun

Yedekler:

Onur Recep Kıvrak - Harun Tekin - Semih Kaya - Ahmet Çalık - İsmail Köybaşı - Şener Özbayraklı - Nuri Şahin - Olcay Şahan - Yunus Mallı -Emre Mor - Volkan Şen - Burak Yılmaz

Hırvatistan'ın ilk 11'i ise şöyle:

Subašić - Strinić - Perišić - Ćorluka - Rakitić - Modrić - Srna - Brozović - Mandžukić - Badelj - Vida

Maçın önemli anları

Karşılaşma Türkiye'nin vuruşuyla başladı.

9. dakikada ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Danijel Subasic çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

13. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile topla buluşan Ozan Tufan ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dario Srna ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu karşılıyor.

17. dakikada Dario Srna sağ kanatta topla buluşuyor ve son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Mario Mandzukic kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri geliyor.

19. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

22. dakikada sol kanattan topla birlikte hızlanan Ivan Perisic ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Marcelo Brozovic kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

28. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dario Srna ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Kalecimiz Volkan Babacan bu topu tek yumruk ile uzaklaştırmak istiyor. Dönen topu ceza yayı içerisinde kontrol eden Milan Badelj bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan Volkan Babacan'ın kucağına gidiyor.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Ozan Tufan kafa vuruşunu yapıyor ancak yerden seken bu topu kaleci Danijel Subasic iki hamlede kontrol ediyor.

31. dakikada Cenk Tosun, karşılaşmadaki ilk sarı kartı gören futbolcu oldu.

36. dakikada ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Dario Srna'nın pası ile ceza sahası sağ çaprazının dışında topla buluşan Milan Badelj bekletmeden ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmamızdan seken top penaltı noktası sol tarafında Mario Mandzukic'in önünde kalıyor. Mario Mandzukic dönerek yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

41. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ivan Rakitic ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Caner'den seken topu savunmamızda Selçuk uzaklaştırmak istiyor. Ceza yayı gerisine doğru açılan topa hareketlenen Luka Modric bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

İlk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarının hemen başında ilk oyuncu değişikliğimiz gerçekleşiyor. Oğuzhan Özyakup çıkıyor yerine Volkan Şen oyuna dahil oluyor.



48. dakikada sağ kanattan gelişen atağımızda Hakan Çalhanoğlu son çizgiye inmeden ortasını ceza yayı iç çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Volkan Şen bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

52. dakikada Srna'nın serbest vuruşu direkten döndü.

55. dakikada Hırvatistan bir kez daha gole çok yaklaşıyor. Sol kanattan gelişen atakta Ivan Perisic yerden ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Kaleci Volkan Babacan'dan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Dario Srna'nın önünde kalıyor. Dario Srna bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

61. dakikada Dario Srna sağ kanattan taç atışını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmamızdan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Marcelo Brozovic'in önünde kalıyor. Marcelo Brozovic bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor

64. dakikada Arda Turan çıkıyor, Burak Yılmaz oyuna giriyor.

67. dakikada hızlı gelişen Hırvatistan atağında sol kanattan hareketlenen Ivan Perisic ortasını uzak direğe doğru yerden gönderiyor ancak bu top hiç bir arkadaşına ulaşmıyor.

70. dakikada Mandzukic'in ortasında, kale önünde iyi yükselen Perisic'in kafa vuruşu, direkten dışarı çıktı.

79. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında Ivan Strinic pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Yerden seken top yükseliyor ve bu topa hareketlenen Marcelo Brozovic kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan gole izin vermiyor.

80. dakikada Hırvatistan'da Strinic, sarı kart gördü.

81. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruş, kalecide kaldı.

83. dakikada Ivan Rakitic'in ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ivan Perisic vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan bir kez daha gole izin vermiyor.

86. dakikada sol kanattan gelişen atağımızda Caner Erkin ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Danijel Subasic çıkıyor ve topa sahip oluyor.

90. dakikada Hırvatistan'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mario Mandzukic oyundan alınırken yerine Marko Pjaca oyuna dahil oluyor.