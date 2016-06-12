Türkiye mağlubiyetle başladı



Fransa'nın ev sahipliğinde devam eden EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk karşılaşmasına çıkan ay-yıldızlı milliler Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golünü Hırvatistan adına 41'inci dakikada Luka Modric kaydetti. Real Madridli oyuncu savunmanın uzaklaştırdığı topa 23 metreden yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi (üst resim). Hırvatların iki topu da direkten döndü.

43 bin 842 kişinin izlediği Paris'in Parc des Prices stadında oynanan D grubunun ilk mücadelesinde kırmızı-beyazlılar istediği oyunu sahaya yansıtamazken Hırvat milli takımı daha organize bir görüntü çizdi.

Topa sahip olma oranlarında Türkiye rakibine yüzde 51'e yüzde 49 üstünlük sağlamış olsa da pozisyona yaratma konusunda Hırvatistan daha etkiliydi.

Türk milli takımının hücum hattında yer alan Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve oyuna sonradan Arda'nın yerine dahil olan Burak Yılmaz gibi isimler de maçın genelinde beklenen futbollarını sahaya yansıtamadı.

“Henüz turnuva bitmedi”

Bu sonuçla Türkiye'nin Hırvatistan karşısındaki seri penaltılar hariç galibiyet hasreti devam etti. Bugüne kadar rakibiyle 7 kez karşılaşan kırmızı-beyazlılar 3 mağlubiyet alırken, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim "İlk yarı için iyi oynadığımızı söyleyebiliriz ama ikinci yarı için söyleyemem. Biz bitti demeden bitmez demek için önce başlamamız lazım. İyi başlayamadık. Kabul edelim ki çok çok iyi bir takımla oynadık. İlk yarı kötü bir zamanda gol yedik” dedi. Öte yandan Terim "Henüz turnuva bitmedi. 2 tane daha maçımız var” diye konuştu.

İkinci rakip İspanya

2008'den beri çıktığı ilk büyük turnuvaya da mağlubiyetle başlayan Türkiye, Dünya ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki ilk maçlarını kaybetme geleneğini sürdürdü. Türkiye D grubundaki ikinci maçını 17 Haziran Cuma günü turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından İspanya ile oynayacak. Nice kentinde yapılacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. Bu grubun diğer karşılaşması Pazartesi günü Toulouse kentinde TSİ 16:00'da İspanya ile Çek Cumhuriyet arasında oynanacak.