Mehmet Demirkol'dan Pereira'ya tepki: Bu, insanın karısına 'Karıcım seni çok seviyorum ama sen Scarlett Johansson kadar güzel değilsin' demesi gibi

Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın Antwerp maçının ardından yaptığı "Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünen var mı" açıklamasını eleştirerek, "Bu, insanın karısına, 'Karıcım seni çok seviyorum ama sen Scarlett Johansson kadar güzel değilsin' demesi gibi. Ne gerek var ki böyle bir şey söylemeye" dedi.

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Mehmet Demirkol'la Karşı Karşıya" programında Fenerbahçe'nin son haftalardaki gidişatını ve teknik direktör Vitor Pereira'nın performansını değerlendiren Mehmet Demirkol, tecrübeli teknik adamın Antwerp maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Pereira'nın "Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Bu kulüpte bir kişi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim" sözleri için "Ne gerek var ki böyle bir şey söylemeye" diyen Demirkol, "Bu, insanın karısına 'Karıcım seni çok seviyorum ama sen Scarlett Johansson kadar güzel değilsin' demesi gibi. Ne gerek var ki böyle bir şey söylemeye. Herkes zaten neyi beklediğini biliyor. Herkesin beklentisi ligde şampiyon olunması. Fenerbahçelilere desen ki 'Avrupa macerası bugün bitti, biz ligde şampiyon olacağız' herkes evet der yani" diye konuştu.

"Pereira ile ilgili yaşadığımız herhangi bir şeye şaşırıyor muyuz?" diyen Demirkol, şunları kaydetti:

"Taktik seçimleri, oyuncu rotasyon seçimler, basın açıklamaları… Bunların hiçbirinde sürpriz yok. Herkes neye şaşırıyor ben onu anlamıyorum. 3’lü oynayacağı belli. Giderken üçlü oynatıyordu, gelince üçlü oynatacağı belli. Kolay kolay vazgeçmeyeceği hatta siz çok söylerseniz inadına oynatmaya devam edecek o da belli. Fenerbahçe’nin temel sorunu üçlü oynaması falan değil. Gerek yok böyle bir şey söylemeye. Niye söylüyorsun ki bunu. Sana kimse niye kupayı kazanmadın diye kızmıyor. Antwerp’e karşı niye bu maçı buraya getirdik diye kızıyor ki oyun da gitti yani. Ve doğal bu. Trabzon maçından sonra…"

"Oyunculara verdiğin mesaj çok yanlış"

Trabzonspor maçının ardından Ali Koç'un açıklamaları ve FB TV'de maçın tekrarı yayınlanırken 23. dakikada kesilmesine ilişkin olarak da konuşan Demirkol, "Öfke kontrol edilebilir bir şey değildir. Bir toplumsal öfke yarattığın zaman onun nereye gideceğini tahmin edemeyebilirsin. Fenerbahçe’de yaşanan da bu. Bir öfke yaratıldı. Bütün hafta, ertesi gün diyorsun ki 23. dakika maç bitti. Oyunculara verdiğin mesaj çok yanlış. Daha sonra diyorsun ki hep beraber bir araya geleceğiz, oyuncularımızı da izole ettik hiç etkilenmiyorlar bundan. Mümkün mü böyle bir şey, benim çocuğum etkilendi. Bu öfke buralara gidiyor. Bu öfke büyüyünce de Pereira da neyin ne olduğunu biliyor sonuçta. Burada yaptığı şey bir şoklama da olabilir ama gerek var mı böyle bir şey söylemeye. Böyle bir şey söyleyince senin arkanda kaç kişi toplanır? Yalan söyleme ben bu sene bu kupayı alacağım deme ama 'Biz kimiz ki' noktasına getirirsen bu işi bundan bir fayda sağlanmaz" dedi.

"Hakem olsam sahaya çıkmazdım"

Osayi Samuel'in Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı"Türk hakemleri bok gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" ifadeleriyle ilgili de eleştiriler yapan Demirkol, şöyle konuştu:

"Osayi Samuel’in paylaşımında bütün Türk hakemlerine, hakemlik kurumuna karşı bir şey var. türkiyenin hakemlik kurumunda problemler var doğru. Ama Türkiye'de Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan en üst klasmanda hakemlik yapan hakemler var. Ama o klasmanda pek fazla oyuncu yok, hoca da pek yok. Buradaki asıl problem hakemliğe yaklaşım problemi. Bir oyuncu da bütün bir Türk hakemliğine bunu söylüyorsa, ben hakem olsam çıkmazdım bu hafta maça. Onlardan da hiç ses çıkmıyor, o yüzden de her şeyi söyleyebilirsin onlara. Öyle bir şey oluştu."