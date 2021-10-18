Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'den hakemlere küfür

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli camiadan hakeme tepki gösterilirken, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel soyunma odasından yaptığı paylaşımda "Türk hakemleri bok gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Şansalan'ın verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı büyük tartışma konusu oldu. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli camiadan başta Başkan Ali Koç olmak üzere Ali Şansalan'ın yönetimine ilişkin olarak tepkiler geldi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel de sosyal medya hesabı üzerinden hakeme hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Samuel paylaşımında, "Türk hakemleri bok gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" dedi.