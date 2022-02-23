Mehmet Barlas: Toprakların mülkiyetinin değişmesi çok sık rastlanan bir olay; doğru olan, Rusya'yla kavgaya girmek değil, gelişmeleri sakince izlemek

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk ve Luhansk'ta Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki bölgenin ayrı "bağımsız ülkeler" olarak tanınma talebini kabul ettiğini açıklamasa ilişkin olarak, "Mesela Kırım Hanlığı, 19. yüzyılda Osmanlı'dan alınıp Rusya'ya geçti. Ama bugün Ukrayna, Kırım'ı kendi ülkesi zannediyor. Türkiye de Kırım'ı Ukrayna'nın olarak kabul ediyor. Ama tarihsel açıdan bakıldığında Rusya, Kırım'ı kendi toprağı görüyor. Benzer bir durum şimdi bu iki bölge için de söz konusu olacak" dedi.

Barlas, "Bir başka gerçek de şu: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin toprakları içinde bulunan Alaska, 1860'lı yıllarda Rus Çarlığı'ndan 12 milyon dolara satın alınmıştı. Yani toprakların mülkiyetinin değişmesi çok sık rastlanan bir olay. Doğru olan, Rusya'yla kavgaya girmek değil, gelişmeleri sakin biçimde izlemektir. Zaten galiba öyle yapacağız" yorumunu yaptı.

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