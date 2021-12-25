Mehmet Barlas, kinayeyi övgü sandı: Ash'e göre, Erdoğan tüm ekonomik teorileri altüst ederek Türkiye'ye yeni bir model önermiştir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Londra merkezli yatırım kuruluşu Bluebay'in yönetisi Timothy Ash'in Türkiye ekonomisine ilişkin kinayeli paylaşımını, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgü kervanına katıldı. Daha önce Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetesinin haberleştirdiği paylaşımları değerlendiren Barlas, "Yazılarını okumayı ihmal etmediğim İngiliz ekonomist Timothy Ash, son makalesinde Türkiye ekonomisine değiniyordu.

Ash'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm ekonomik teorileri altüst ederek Türkiye'ye yeni bir model önermiştir" ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli Türk Lirası korumalı mevduat hesabının 1950'lerden bu yana beklendiğini savunan Barlas, "Bunun sonunda dolar ile Türk Lirası arasındaki bağlar iyice kopmayacaktır ama TL, para birimi olarak Türkiye'nin ekonomisini temsil edecektir.

Bütün dünya bu durumu çok farklı bir olay olarak görüyor, biz de bunu kutluyoruz" diye yazdı.

Timothy Ash, Yeni Şafak ve Yeni Akit'teki haberleri "Birileri söylediklerimi tamamen yanlış anlamış gibi görünüyor. Altını çizmek gerekirse, Türkiye'deki mevcut para politikası uygulamalarının tamamen çılgın olduğunu düşünüyorum" şeklinde değerlendirmişti.

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TIKLAYIN | Yeni Şafak, Timothy Ash'in kinayesini anlamadı: Erdoğan bütün teorileri yeniden yazdı