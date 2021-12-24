Yeni Şafak, Timothy Ash'in kinayesini anlamadı: Erdoğan bütün teorileri yeniden yazdı

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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash'in Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ile ilgili yaptığı kinayeli paylaşımı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a övgü yapılıyormuş gibi verdi.

Ash, perşembe sabahı gece yarısından kısa süre sonra yaptığı paylaşımda kinayeli bir biçimde, "Türkiye; Keynes, Friedman, Hayek, Solow, Samuelson, Adam Smith, Kornai, Dornbush, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Britanya Merkez Bankası, ben ve tüm Batılı ekonomistlerin aptal olduğunu şimdi fark etti. Hepimiz ekonomi öğrenerek zamanımızı boşa harcadık. Erdoğan bütün teorileri yeniden yazdı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak, Ash'in açıklamalarını haberleştirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi gecesi açıkladığı yeni ekonomik kararlar sonrası, '30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim.' diyen İngiliz ekonomist Timothy Ash yeni bir açıklamada bulundu: 'Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı." şeklinde tweetledi.

Paylaşımın altında birçok Twitter kullanıcısı Ash'in kinaye yaptığına dikkat çektikten sonra Yeni Şafak haberi yayımdan kaldırdı ve tweeti sildi.

Ash, Yeni Şafak'ın haberinin ardından bir paylaşımda daha bulunarak, "İngiliz iğnelemesinin Türkiye şartlarında çok anlaşılıp anlaşılmadığından emin değilim" yazdı.