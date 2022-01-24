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Politika

Mehmet Barlas: İktidarla muhalefetin arasını yumuşatmaya çalışmamız şart

"Türkiye'de adliyenin, siyasetin ağırlıklı organı olması durumu üzücü"

24 Ocak 2022 10:44

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, siyasette mizah olmasının "siyasetin tadı" olduğunu savundu. 

Barlas, yazsınıda, "Türkiye'de adliyenin, siyasetin ağırlıklı organı olması durumu üzücü. Dünyanın her ülkesinde muhalefetle, bazen ölçüyü kaçırıp iktidarlara utanmazca saldırırlar. Türkiye'de de olan bu" düşüncesini dile getirdi. 

Barlas, şu ifadeleri kullandı:

"Biz nasıl Rusya ile Ukrayna'nın arasını bulmaya çalışıyorsak mutlaka iktidarla muhalefetin arasını da yumuşatmaya çalışmamız şart. Çünkü dillerin kemiği yoktur. Herkes ağzına geleni söylerse ülke yaşanılmaz hale gelebilir. Siyasetten beklentimiz diyalogtur, hoşgörüdür, karşılıklı anlayıştır ve sevgidir." 

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mehmet barlassabahsiyaset
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