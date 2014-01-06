T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Barlas: Gülen keşke mektubu beddua etmeden önce yazsaydı

Mehmet Barlas, Başbakan Erdoğan'ın Fethullah Gülen'in mektubunda değindiği dersane ve emniyet atamaları konusunda pazarlık yapmayacaklarını söylediğini aktardı

06 Ocak 2014 18:11

Fethullah Gülen'in Başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu yorumlayan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Keşke Fethullah Gülen beddua etmeden önce yazsaydı bu mektubu. Ve keşke devlet içinde hiçbir cemaate veya ideolojiye dayalı bir yapılanma olmasaydı. Ama biliriz ki, olanla ölene çare yoktur" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın Cumartesi günü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Mehmet Barlas, Erdoğan'ın mektubun içeriğini dersane ve emniyet atamaları diye özetlediğini ve de "bu konuların pazarlık konusu olmadığını" söylediğini aktardı.

Mehmet Barlas'ın Sabah gazetesinde bugün yayınlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kamuoyunun fazlaca ilgisini çeken AK Parti-Cemaat gerginliği konusunda da, Başbakan'ın şu söylemlerini herhalde not etmemiz gerekiyor:

'Bu iş medyadaki salvoların ötesine geçti. Önlem almak zorundayız. Ama bir kıyım yapmak mümkün olabilir mi? Böyle bir şey asla akla gelmemeli.'

'Dershane ve atamalar konusunda pazarlık teklifi yapılıyor. Bu pazarlığa girmeyiz. Bu düzenleme açıklandığı şekilde yapılacaktır.'

'Her söylenende keramet arayanla, haktan başkasını tanımayanlar arasında bir fark var. Ubudiyet konusu önemli... Kula kul mu olacağız, Hak'ka mı tapacağız?'

'17 Aralık komplosundan önce bazı duyumlarımız vardı. Komplonun tetikleyicisi dershane tartışmaları oldu. Ama böyle bir hamle beklemiyorduk.'


Fırtına geliyor


Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği mektuptan "Islak imzalı" yazılı bir metin olarak söz eden Başbakan, mektubun içeriğini de 'Dershaneler konusudur ve atamalar konusudur' diyerek özetledi. Ve mektuba cevabını da 'Dershane ve atamalar konusunda pazarlığa girmeyiz' şeklinde verdi.

Görüşlerini her zaman özenle değerlendirdiğimiz Hüseyin Gülerce'nin bir televizyon kanalında, kamuda Gülen Cemaati'ne dönük bir operasyonun (veya fırtınanın) geleceğine dönük endişeli sözleri, bu gelişmelerin bundan sonraki aşamalarının işaretçisi olabilir. Ve "Paralel Devlet" kavramı ile "Kamudaki Cemaatçi yapılanma"nın ifade edildiği açıkça anlaşılır hale gelir.

Keşke olaylar bu noktaya gelmeseydi... Keşke Fethullah Gülen beddua etmeden önce yazsaydı bu mektubu... Ve keşke devlet içinde hiçbir cemaate veya ideolojiye dayalı bir yapılanma olmasaydı. Ama biliriz ki, olanla ölene çare yoktur."

ETİKETLER

mehmet barlasmektupgülenbaşbakanerdoğandersaneatamabeddua

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Gülen'e: Sıkıysa kime beddua ettiğini söylesin

Mahmut Övür: Erdoğan, Gülen'in bedduasıyla ilgili Zaman'ın Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'a, 'Bu nasıl beddua, kime ediyor?' diye sordu

Gülen cemaati: Bakalım o mektup ortaya çıkınca 'pazarlık' iftiracıları ne yapacaklar!

Başbakan'a Gülen cemaatinden gönderildiği iddia edilen mektupla ilgili son dönemlerde Fethullah Gülen adına açıklamalarda bulunan Osman Şimşek, Twitter'dan açıklama yaptı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı: O mektup Erdoğan'a hitaben yazılmadı

Başbakan Erdoğan'ın 'Gülen cemaatinden ıslak imzalı mektup geldi' açıklamasının ardından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da konuya ilişkin açıklama yaptı

Fehmi Koru: Erdoğan, hiçbir pazarlık içermeyen o mektuptan böyle bir sonuç çıkarmış

Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, kamuoyunda tartışma konusu olan Fethullah Gülen'in Abdullah Gül'e gönderdiği mektuba nasıl aracılık ettiğini köşesine taşıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24