Mehmet Barlas: Gülen keşke mektubu beddua etmeden önce yazsaydı

Fethullah Gülen'in Başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu yorumlayan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Keşke Fethullah Gülen beddua etmeden önce yazsaydı bu mektubu. Ve keşke devlet içinde hiçbir cemaate veya ideolojiye dayalı bir yapılanma olmasaydı. Ama biliriz ki, olanla ölene çare yoktur" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın Cumartesi günü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Mehmet Barlas, Erdoğan'ın mektubun içeriğini dersane ve emniyet atamaları diye özetlediğini ve de "bu konuların pazarlık konusu olmadığını" söylediğini aktardı.

Mehmet Barlas'ın Sabah gazetesinde bugün yayınlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kamuoyunun fazlaca ilgisini çeken AK Parti-Cemaat gerginliği konusunda da, Başbakan'ın şu söylemlerini herhalde not etmemiz gerekiyor:

'Bu iş medyadaki salvoların ötesine geçti. Önlem almak zorundayız. Ama bir kıyım yapmak mümkün olabilir mi? Böyle bir şey asla akla gelmemeli.'

'Dershane ve atamalar konusunda pazarlık teklifi yapılıyor. Bu pazarlığa girmeyiz. Bu düzenleme açıklandığı şekilde yapılacaktır.'

'Her söylenende keramet arayanla, haktan başkasını tanımayanlar arasında bir fark var. Ubudiyet konusu önemli... Kula kul mu olacağız, Hak'ka mı tapacağız?'

'17 Aralık komplosundan önce bazı duyumlarımız vardı. Komplonun tetikleyicisi dershane tartışmaları oldu. Ama böyle bir hamle beklemiyorduk.'



Fırtına geliyor



Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği mektuptan "Islak imzalı" yazılı bir metin olarak söz eden Başbakan, mektubun içeriğini de 'Dershaneler konusudur ve atamalar konusudur' diyerek özetledi. Ve mektuba cevabını da 'Dershane ve atamalar konusunda pazarlığa girmeyiz' şeklinde verdi.

Görüşlerini her zaman özenle değerlendirdiğimiz Hüseyin Gülerce'nin bir televizyon kanalında, kamuda Gülen Cemaati'ne dönük bir operasyonun (veya fırtınanın) geleceğine dönük endişeli sözleri, bu gelişmelerin bundan sonraki aşamalarının işaretçisi olabilir. Ve "Paralel Devlet" kavramı ile "Kamudaki Cemaatçi yapılanma"nın ifade edildiği açıkça anlaşılır hale gelir.

Keşke olaylar bu noktaya gelmeseydi... Keşke Fethullah Gülen beddua etmeden önce yazsaydı bu mektubu... Ve keşke devlet içinde hiçbir cemaate veya ideolojiye dayalı bir yapılanma olmasaydı. Ama biliriz ki, olanla ölene çare yoktur."