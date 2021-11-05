Mehmet Barlas: Bugün birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum Adnan Menderes için de söz konusuydu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Turkuvaz Medya'ya gönderdiği mesajda seçim hazırlıkları hakkında ipuçları verdiğini belirterek, "Erdoğan'ın hedefleri arasında çift haneli kalkınma, 200 milyar doları çok aşan ihracat da var.

Bu arada hepimizin şikâyet ettiği enerji fiyatlarının tahlilini de yaptı ve devletin büyük ölçüde fiyatları sübvanse ettiğini açıkladı." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hakkında spekülasyonlar yapıldığını savunan Barlas, "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu. Ama kimse onu seçimle yenemedi.

Menderes, Londra'ya Kıbrıs zirvesi için giderken uçağı düştü. O günün çakalları çok sevindiler ama Menderes kazadan sağ kurtuldu.

Sonunda hepimizi rezil eden bir durum çıktı ortaya. Türkiye'de darbeciler, Adnan Menderes'i idam ettiler ve Türkiye en az 30 yıl geriye gitti.

Türkiye'nin bugününü, siyasetini değerlendirirken çakallıkları devre dışı bırakmaya çalışmalıyız.

Bunlar sadece kendilerine değil, tüm ülkeye kötülük yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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