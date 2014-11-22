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Gözaltına alınan Mehmet Baransu serbest bırakıldı

Yaklaşık 2 saat süren ifadenin ardından serbest bırakılan Mehmet Baransu adliye önünde açıklama yaptı

22 Kasım 2014 17:49

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah gözaltına alınan gazeteci Mehmet Baransu, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara, Adana ve Mersin'deki 4 soruşturma ve davayla ilgili ifadeye çağrılan ancak gelmeyen Baransu, Nöbetçi hakime ifade verdi.

Yaklaşık 2 saat süren ifadenin ardından serbest bırakılan Baransu adliye önünde açıklama yaptı.

Kendisini gözaltına almaya gelen polislerin iyi davrandığını ve kibar olduklarını ifade eden Baransu, "Sabah Terörle Mücadele'den 7 arkadaş geldi. Hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Çocukları alt kata indirdim. Sonra buraya geldik" dedi. Baransu ifadeye vermeye giderken kendisine yönelik suçlamaları bilmediğini belirterek, "4 dosyaydı. 3 tanesi hakaret. Biri de 2 sene önce MİT'in CHP'li ve MHP'li iş adamlarını fişleyip ihale vermemekle ilgili haber yapmıştım. Belgelerini yayınlamıştım. Konu meclise taşınmıştı. İfadeyi verdim. Serbest kaldım" diye konuştu.

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