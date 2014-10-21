Mehmet Baransu mahkemeye zorla getirilecek

İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya basın yoluyla hakaret ve iftira ettiği gerekçesiyle, hapis cezası istemiyle yargılanan Taraf gazetesi yazarı gazeteci Mehmet Baransu İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma katılmadı.

DHA'da Arzu Kaya'nın haberine göre, Mehmet Baransu'nun avukatı Veysel Ok yaptığı açıklamada, "Müvekkilim şehir dışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Önümüzdeki celse gelecek" dedi. Mahkeme hakimi ise, "Sanığın adresi yok mu? Burada görülen adresine tebligat teslim edilememiş. Sanık da gelmediği için yakalama çıkarmam gerekiyor. Usûl neyse onu yapmamız gerekir" dedi.

Mahkeme, Baransu'nun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmediğini belirterek, bir dahaki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

İddianame: Efkan Ala'ya iftira

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu'nun Taraf gazetesinde 2 Aralık 2013 tarihinde birinci sayfadan yayınlanan "Yıl 2013: Hükümete ters düşen cemaat de fişleniyor" başlıklı haberine yer verildi.

İddianamede, suça konu haberle, olay tarihinde Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Efkan Ala'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlandığı iddia edilen fişleme belgelerini gereğinin yapılması için klasörlediği belirtilerek, üst düzey kamu görevlisi olan Ala'ya karşı gerçeğe ve hukuka aykırı "fişleme yapmak" fiilinin isnat edilmek suretiyle iftira suçunun işlenildiği kaydedildi.

Efkan Ala'nın onur, şeref ve saygınlığına açıkça saldırıda bulunularak hakaret edildiği öne sürülen iddianamede, Mehmet Baransu hakkında "Basın yayın yoluyla hakaret" ve "İftira" suçunu işlediği gerekçesiyle1 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.