Gözaltına alınan Baransu serbest bırakıldı

Hakkındaki 2 ayrı yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah gözaltına alınan Baransu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Baransu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Baransu'nun, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala'ya yönelik "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunduğu ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.

Mehmet Baransu hakkında, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a, twitter üzerinden "hakaret" ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Yıldırım'ın avukatı Serkan Bayram, yaptığı açıklamada, Baransu'nun bu soruşturma kapsamında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiğini bildirdi.

Baransu'nun Ankara Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Yıldırım'a yönelik "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığını aktaran Bayram, "Baransu, bu davada da ifade vermedi. Binali Yıldırım'ın avukatlarına bu soruşturmadan dolayı dava açacağını söylemiş. Önce Ankara'da görülen davaya gelerek ifadesini versin" diye konuştu.

Gözaltı haberini Twitter hesabından paylaştığı iki ayrı mesajla duyuran Baransu, “Gözaltına almasalardı üzülürdüm. Polis arkadaşlar yine geldi. Tekrar gözaltındayım. Bakalım bu kez gerekçe ne? Önce hastane, sonra emniyet, ardından Adliye ” diye yazmıştı.