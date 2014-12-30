Gözaltına alınan Mehmet Baransu serbest bırakıldı

Gazeteci Emre Uslu, Twitter'da eski Taraf yazarı Mehmet Baransu'nun gözaltına alındığını yazdı. Uslu, Baransu'nun gözaltı gerekçesini bilmediğini ancak kararla diğer gazetecilere göz dağı verildiğini öne sürdü. Emre Uslu'nun sabah 9 sıralarında tweet atmasından yaklaşık 3 saat sonra Baransu sosyal paylaşım sitesi Twitter‘dan “serbest kaldık” dedi. Baransu gözaltı gerekçesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Haberi Twitter adresinden duyuran Uslu şunları yazdı:

"ÖNEMLİ SON BİLGİ! Bana gelen mesaja göre Mehmet Baransu yine gözaltına alındı. Polisler yine evine gidip gözaltına aldılar.

Baransu'yu ikide bir gözaltına alıp diğer gazetecilere açıkça gözdağı veriyorlar.

Bizi eleştirmeyin perişan ederiz mesajı...

Baransu'yu gözaltına alarak itibarını düşürmeyi planlıyorlar ama her gözaltı HIRSIZLAARI ve HIRSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYANLARI akla getiriyor

Bu sabah da sürpriz yok. Baransu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Baransu ama mesaj diğer gazetecilere: SUSMAZSAN SIRA SANA GELECEK."

Serbest bırakıldığını Twitter'dan duyurdu

Emre Uslu'nun sabah 9 sıralarında tweet atmasından yaklaşık 3 saat sonra Baransu sosyal paylaşım sitesi Twitter‘dan “serbest kaldık” dedi. Baransu gözaltı gerekçesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.