Mehmet Baransu serbest bırakıldı

Dün gece Çağlayan’da gözaltına alınan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, casusluk merkezli soruşturmada 17 polis hakkında yakalama emri çıkarılmasından sonra geldiği Çağlayan Adliyesi'nde, arandığı 3 dosya nedeniyle gözaltına alınmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, hakkında 3 arama kararı bulunan Baransu'nun, kendisine kimlik soran polislere kimlik göstermeyerek direndiği, polislerin de zor kullanarak gözaltı işlemi yaptığını duyurmuştu.

Mehmet Baransu, bugün savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.