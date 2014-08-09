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Mehmet Baransu serbest bırakıldı

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, bugün savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı

09 Ağustos 2014 20:34

Dün gece Çağlayan’da gözaltına alınan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, casusluk merkezli soruşturmada 17 polis hakkında yakalama emri çıkarılmasından sonra geldiği Çağlayan Adliyesi'nde, arandığı 3 dosya nedeniyle gözaltına alınmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, hakkında 3 arama kararı bulunan Baransu'nun, kendisine kimlik soran polislere kimlik göstermeyerek direndiği, polislerin de zor kullanarak gözaltı işlemi yaptığını duyurmuştu.

Mehmet Baransu, bugün savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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