Mehmet Baransu, AYM'nin 'Can Dündar ve Erdem Gül kararı'nı emsal göstererek tahliye talebinde bulundu

Egemen Harekât Planı gerekçe gösterilerek tutuklanan Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili ‘hak ihlali’ kararını emsal göstererek tahliye talebinde bulundu.

Meydan'da yer alan habere göre; tutuklu gazeteci Mehmet Baransu’nun avukatı Sercan Sakallı, nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe verdi. Avukat Sakallı, AYM’nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün özgürlükleri ile ifade ve basın özgürlüğü yönünden haklarının ihlal edildiğine dair kararını hatırlattı. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı üzerine de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki gazeteciyi hemen tahliye ettiği kaydedildi. Bu kararın gazeteci olan müvekkili için emsal olduğunu vurgulayan Sakallı, bir yıldır tutuklu olan Baransu’nun derhal tahliye edilmesini talep etti.



Gazeteci Baransu, geçen hafta yaptığı açıklamada AYM’ye yaptığı başvurunun 10 ay geçmesine rağmen Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmadığını belirtmişti. Baransu, 24 Nisan 2015’te ki başvurusunu hala gündeme almayan AYM’nin, kendisiyle benzer gerekçelerle tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün başvuru taleplerini ise 40 gün içinde incelemeye aldığını kaydetmişti.