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Mehmet Baransu 297 gündür AYM'nin kararını bekliyor

Baransu'nun avukatı: Müracaat, 10 aydır sümen altı ediliyor

15 Şubat 2016 20:19

Anayasa Mahkemesi, Egemen Harekât Planı gerekçe gösterilerek 12 aydır tutuklu olan Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu’nun 24 Nisan 2015’teki başvurusunu 297 gündür karara bağlamadı. 

AYM'nin tavrını eleştiren Mehmet Baransu’nun avukatı Sercan Sakallı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Mehmet Baransu’nun haksız tutukluluğunu, 24 Nisan 2015’te ki başvurusunu gündemine almayıp bekleten Anayasa Mahkemesi, Baransu’yla aynı gerekçeyle tutuklanan, hatta haklarında daha ağır suçlamalar bulunan Can Dündar ve Erdem Gül’ün başvuru taleplerini 17 Şubat’ta inceleme kararı aldı.

Gül ve Dündar’ın talebini 40 günde incelemeye alan Anayasa Mahkemesi, Baransu’nun talebini ise göz ardı etti.

Baransu 2 Mart 2015 te “Devletin gizli belgelerini temin etme ve çalma” suçlamasıyla tutuklanıp metris cezaevine konmuştu. 120 gün tecrit altında tutulan Baransu, bir hücrede tek başına tutulmuş, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yanına bir kişi verilmişti. 

Geçen hafta da yargılandığı bir mahkeme için götürüldüğü Mersin’de tuvalette yatırılmıştı. Silivri’ye nakledildiği gün, kendisine içme suyu bile verilmemiş, yemeyi kaşıksız yemek zorunda bırakılmıştı.

Baransu’dan daha ağır suçlamalarla suçlanan 80 gündür tutuklu bulunan Dündar ve Gül’ün başvurusunu hemen işleme koyan Anayasa Mahkemesi, Baransu’nun müracaatını ise 10 aydır sümen altı ediyor.

Gazete de haber yaptığı için “devletin gizli belgesini temin etme ve çalma” iddiasıyla tutuklanan Baransu’da, sadece gazetecilik yaptığı ve hükümetle yeni ortaklarına muhalif yazılar yazdığı gerekçesiyle hapse atıldı.

Bağımsız ve tarafsız olması gereken Anayasa Mahkemesin bu tutumu çok tartışılacak. Baransu da basın ve ifade özgürlüğüne aykırı şekilde 12 aydır tutuklu.

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