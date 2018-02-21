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Mehmet Ayvalıtaş davasıyla ilgili 3. bilirkişi raporu: Ölen ve yaralanan 'tam kusurlu'

"Hızlı olduklarına dair kesin kanıt yok"

21 Şubat 2018 23:26

 

Gezi eylemleri sırasında, İstanbul Ümraniye'de Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan 3. bilirkişi raporunda sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın kusursuz, Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal'ın ise asli ve tam kusurlu oldukları belirtildi.

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın "taksirle adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Adli Tıp Kurumu raporu ulaştı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  yarın görülecek duruşmaya tarafların kusur durumuyla ilgili hazırlanan 3. bilirkişi raporu da ulaştı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Uzmanlar Kurulu'nca hazırlanan raporda, olayda yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ve yaralanan Seyit Kartal'ın kendilerine girişin yasaklandığı karayoluna setleri aşarak aniden girdikleri anlatıldı.

"Hızlı olduklarına dair kesin kanıt yok"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre;  olaya karışan 2 araç sürücüsünün araçlarını hızlı seyrettiklerine dair görüntülerden kesin bir kanıta ulaşılamayacağı anlatılan raporda, sürücülerin beklemedikleri anda yayaları görüp şerit değiştirmeye çalışmasının normal olduğu belirtildi.

Dava kapsamında alınan diğer iki bilirkişi raporunda olduğu gibi bu raporda da sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın kusursuz, Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal'ın ise asli ve tam kusurlu oldukları kaydedildi.

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Gezi olaylarMehmet Ayvalıtaşbilirkişi raporu

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