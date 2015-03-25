Mehmet Ayvalıtaş davasında baba Ayvalıtaş darp edildi, dava ertelendi

Gezi eylemleri sırasında Ümraniye'de bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş davası öncesi adliye önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan gruba, polis TOMA'dan tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Adliye koridorlarında ise Ayvalıtaş'ın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında baba Ali Ayvalıtaş darp edildi. Kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen baba Ayvalıtaş, “Hem oğlumu aldınız, hem eşimi aldınız. Şimdi de beni dövüyorsunuz. Kime sığınacağız?” diyerek mahkemeye isyan etti. Avukatların ambülans çağırmasının ardından Ali Ayvalıtaş, adliyeyi sedye ile terk ederek hastaneye kaldırıldı.

Ayvalıtaş’ın avukatlarından Ömer Kavili ve Ayla Öztabak, duruşmanın bu şekilde görülemeyeceğini, insan hayatının duruşmadan önemli olduğunu belirterek, baba Ayvalıtaş ile birlikte salonu terk etti

Adliyenin içinde ve dışında yaşanan polis saldırılarının ardından başlayan duruşmada darp edilen baba Ali Ayvalıtaş davanın ertelenmesini talep etti. Kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen Ali Ayvalıtaş, “Hem oğlumu aldınız, hem eşimi aldınız. Şimdi de beni dövüyorsunuz. Kime sığınacağız?” diyerek mahkemeye isyan etti. Avukatların ambülans çağırmasının ardından Ali Ayvalıtaş, adliyeyi sedye ile terk ederek hastaneye kaldırıldı.



Ayvalıtaş’ın avukatlarından Ömer Kavili ve Ayla Öztabak, duruşmanın bu şekilde görülemeyeceğini, insan hayatının duruşmadan önemli olduğunu belirterek, baba Ayvalıtaş ile birlikte salonu terk etti

Reddi hâkim talebine ret



Bu arada Ayvalıtaş ailesinin avukatları mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak, reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme ise Ayvalıtaş'ın ölüm anına ilişkin emniyet tarafından verilen DVD'lerin montaj olup olmadığının tespit edilmesi için görüntülerin gönderildiği TÜBİTAK’da, istenen inceleme için ayrılabilecek ehliyetli personelin bulunmadığını gerekçe göstererek, talebi reddetti.

'Polislerden şikâyetçiyiz'



Duruşmada güvenlik güçleri tarafından uygulanan engellemelere ve şiddete maruz kaldıklarını söyleyen avukatlar, polislerden ve amirlerinden şikâyetçi oldu. Av. Arzu Becerik, duruşma salonunda ve adliye dışında gaz kullanıldığını belirterek, güvenlik görevlilerine gaz ve şiddet kullanılmaması yönünde mahkeme heyeti tarafından bir talimat verilmesini talep etti.

Şiddet kullanan polis memurları hakkında derhal işlem yapılması yönünde talimat verilmesini isteyen Becerik, güvenlik güçlerinin soyadı tutan akrabası dışında kimseyi salona almamasını da eleştirerek, "Salona girmek için koridora geldiğimizde dosyanın avukatları olduğumuz bilindiği halde her birimizden tek tek kimliklerimizin gösterilmesi istendi, dosyanın tarafı olan aile de içeri alınmadı. Hemen ardından Çevik Kuvvet güvenliği artırarak duruşmaya girmeye çalışan herkesi kalkanlarıyla dışarı çıkardı” dedi.

Gerek avukatların gerekse Ayvalıtaş ailesinin polisin aşırı güç kullanımı ile itilerek ve darp edilerek koridorda şiddete maruz bırakıldığını anlatan Becerik, “Bu müdahaleden sonra tekrar Çevik Kuvvet sayısı arttırıldı ve koridordaki on kadar izleyici polis tarafından darp edildi. Bu şiddeti uygulayan tüm polislerden ve amirlerinden şikayetçiyim. Tüm bunlar yaşanırken mahkeme heyeti duruma salonundaydı ve müdahale etmedi" diye konuştu.

Av. Rana Gerişkayan da, müvekkillerine polis saldırısına engel olmaya çalışırken kendisinin de ciddi bir şekilde darbe aldığını ve darp edildiğini söyledi. Müvekkilleri Muharrem Ayvalıtaş ve olayda yaralanan Seyit Kartal'ın polis tarafından zorla ve hukuka aykırı olarak adliye dışına çıkarılmaya çalışıldığını anlatan Gerişkayan, mahkemeden Adliye binasının girişinde ve çevresinde görevli tüm polis memurlarının ve amirlerinin tespit edilmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



Mahkeme Başkanı: Darp bizi ilgilendirmez



Söz alan bir diğer avukat Ayla Öztabak da, dışarıda yaşanan arbede nedeniyle Mahkeme Başkanı'ndan bir süreliğine duruşmanın etlenmesini talep ettiğini belirterek, "Kendisine müştekilerin ve avukatların darp edildiğini söyledim. Mahkeme Başkanı bu durumun kendilerini ilgilendirmediği, duruşma salonu dışında olanlardan sorumlu olmadıkları yönünde yanıt verdi” dedi.

Öztabak da diğer avukatlar gibi Adliye’de görevli tüm polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Av. Mürsel Ünler ise duruşmanın aleniyeti bakımında duruşma salonun kapısının kilitli olup olmadığının kontrol edilmesini, kilitli ise açılmasını, duruşmayı izlemek isteyenlerin salon elverdiği ölçüde içeri alınmasını istedi. Talep üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk kapıdaki güvenlik görevlisine kapının kilitli olup olmadığını kontrol etmesini söyledi. Kapının kilitli olduğunun anlaşılması üzerine kilit açıldı, daha sonra da kapı açıldı. Böylece ilk kez Ayvalıtaş Davası'nda duruşma kapı açık bir şekilde görüldü.

Ayvalıtaş ailesinin tanıkları dinlenemedi



Tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın babası Himmet Demirbaş ve annesi Sibel Demirbaş tanık olarak dinlenirken, adliye koridorunda polislerin saldırısı sonucu dışarı çıkartılan Ayvalıtaş ailesinin tanıkları ise dinlenemedi. Mahkeme, yine skandal bir kararla, polisler tarafından adliye dışında çıkarılan tanıklar hakkında bir sonraki celse için zorla getirilmesini istedi. Ayvalıtaş ailesini temsil eden avukatlar da bu karara tepki gösterdi.

TÜBİTAK’tan 7 ay sonra cevap: görüntüleri analiz edemedik



Ayvalıtaş'ın ölüm anına ilişkin emniyet tarafından verilen DVD'lerin montaj olup olmadığının tespit edilmesi için görüntülerin gönderildiği TÜBİTAK'ın verdiği yanıt da dava dosyasına girdi. TÜBİTAK'ın cevabı, kurumda yaşanan ve son aylarda basına da yansıyan vahim durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Cevapta incelemeye ilişkin gerekli iş gücü miktarının yüksek olduğunun tespit

Mahkeme dinlenilmeyen tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, olay yerine ilişkin kamera görüntülerine ilişkin mahkemeye sunulan CD’nin montaj olup olmadığı konusunda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden seçilecek bilirkişilerce incelenmesine hükmetti. Olay yerine ilişkin kamera görüntülerini içeren ve mahkemeye sunulan CD’nin montaj olup olmadığı konusunda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden seçilecek bilirkişilerce incelenmesine karar veren mahkeme, duruşma günü duruşma salonu önünde ve adliye çevresinde gerekli önlemlerin alınması için ilgili emniyet birimine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Haziran tarihine erteledi.



