Mehmet Ayvalıtaş'ın babasından Soma mesajı

Gezi Parkı eylemlerine destek için yapılan yürüyüşte bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüyle ilgili davaya baba Ali Ayvalıtaş, yakasında "ÖFKELİYİZ" yazısının üstünde oğlunun ve bir SOMA işçisinin fotoğrafını taşıdığı giysiyle geldi.

Gezi Parkı eylemlerine destek için yapılan yürüyüşte bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüyle ilgili dava, Anadolu Adalet Sarayı'nda görülmeye başlandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cengiz Çoban’ın haberine göre, dava nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren İstanbul polisi de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemi olarak 20 midibüs, 6 TOMA, akrep adı verilen 4 zırhlı araç ve çok sayıda çevik kuvvet polisi adliyeye gönderildi. TOMA'lar 3 ayrı girişi bulunan adliye binasının kapı önlerine konuşlandırıldı. Adliye binasının doğu, kuzey ve güney girişlerine konulan TOMA'ların yanlarında da çevik kuvvet polisi duruyor. Ayrıca adliye binasının dört bir tarafında da hem sivil hem de resmi polisler dolaşarak güvenlik önlemi alıyor. Adliyeye gelen vatandaşlar da özel güvenlik görevlileri tarafından üzerleri ve çantaları sıkıca arandı.

Soma için saygı duruşu

Davaya destek için de aralarında CHP , SODAP, HDP, TGB, Kaldıraç, Partizan, Alınteri, Emekçi Kadın Komisyonları'nın da aralarında bulunduğu bazı partiler ve sivil toplum örgütleri katıldı. Katılımcılar "Anaların öfkesi katilleri boğacak", "Mehmet Ayvalıtaş ölümsüzdür", "Taş yürek barikat katillerden hesap soracak" ve "Mehmet'in hesabını düzenin değil halkın adaleti soracak" şeklinde pankart açtı. Katılımcılar destek eylemine SOMA'da hayatını kaybedenler için yaptıkları saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından yüzlerce destekçi, Gezi olayları sırasında yaşamını yitirenlerin isimlerini tek tek okuduktan sonra "Gezi şehitleri ölümsüzdür", "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" şeklinde slogan attı.

Davayı izlemeye Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş'ın yanısıra yakınları da geldi. Ali Ayvalıtaş, yakasında "ÖFKELİYİZ" yazısının üstünde oğlunun ve bir SOMA işçisinin fotoğrafını taşıdı. Yakınları da Mehmet Ayvalıtaş ile oğlunun ölümünden bir süre sonra hayatını kaybeden Fadime Ayvalıtaş'ın fotoğrafını yanlarında getirdi. Baba ve yakınları üst aramasının ardından içeri girdi.