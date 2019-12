-MEHMET ASLANTUĞ'UN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI İLK FİLMİ VİZYONA GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Bu hafta 6 film sinemaseverlerle buluşacak. Mehmet Aslantuğ'un yönettiği ve rol aldığı, Arzum Onan, Emre Karayel ile Gülenay Kalkan'ın oynadığı ''Aşkın İkinci Yarısı'', erkek kadın ilişkisine farklı bir pencereden bakıyor. Çekimleri Bodrum, Milas, İzmir, New York ve New Jersey'de gerçekleştirilen filmin konusu şöyle: ''Kıyıdaki evin kapısı çalınır, evdeki adam, yıllar önce terk ettiği karısıyla karşılaşır. Ayrılık öncesinde alkol bağımlısı olan adam bir gün çekip gitmiştir. Ayrılık sonrası anne olan kadın, uzak ülkede yeni bir düzen kuruncaya kadar, kızını babasına bırakmak için gelmiştir. Ancak adamın baba olduğundan haberi yoktur. Kadın, yeni hayata doğru yola çıkarken, adam için hiç tanımadığı yeni bir yaşam başlamıştır.'' John Curran'ın yönettiği ve Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich ile Frances Conroy'un oynadığı ''Şantaj/Stone'', tutku, ihanet ve yozlaşmanın hikayesini anlatıyor. Sorunlu geçmişlerini geride bırakmak ve belirsiz gelecekleriyle yüzleşmek isteyen iki erkeğin yaşamlarını bir araya getiren filmin konusu şöyle: ''Emekliliği yaklaşmış olan şartlı tahliye memuru Jack'den, büyükanne ve büyükbabasının cinayetini yangın ile kaza süsü verip örtbas etmeye çalıştığı için hapishanede bulunan Stone'un dosyasını, şartlı tahliye gerekçesi ile yeniden incelemesi istenir. Stone'un hapisten erken çıkabilmesi için Jack'i yepyeni bir insan olduğuna dair ikna etmesi gerekmektedir.'' Ryan Murphy'nin yönettiği ve Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco ile Richard Jenkins'ın oynadığı ''Ye Dua Et Sev/Eat Pray Love'', insanın kendini serbest bırakıp dünyayı görmesinin birden fazla yolu olduğunu kanıtlıyor. Elizabeth Gilbert'in Amerika'da 6 milyon 200 bin adet satan ve 40 dile çevrilen kitabından uyarlanan filmin konusu şöyle: ''Liz Gilbert, dünyayı gezmeyi arzu eden bir kadındır. Boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Gilbert, işinden bir yıllığına izin alarak, karakterine hiç uymayan bir şekilde, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır. Harikulade ve egzotik seyahatleri sırasında, İtalya'da yemek yeme zevkini, Hindistan'da duanın gücünü, Bali'de ise aşkın dengesini yaşar.'' -''YAŞAMAK İÇİN 90 DAKİKA''- Rodrigo Cortes'in yönettiği ve Ryan Reynolds, Robert Paterson, Jose Luis Garcia-Perez ile Stephen Tobolowsky'nin oynadığı ''Toprak Altında/Buried'', Irak'ta toprağın 2 metre altında kapalı bir yerde sıkışıp kalan bir kamyon şoförünün hikayesini yansıtıyor. Gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu şöyle: ''Paul Conroy eski ahşap bir tabuta canlı canlı gömülmüş halde uyanır. Buraya onu kimin, neden koyduğunu bilemese de kurtulmasına yardım edebilecek tek şey elindeki cep telefonudur. Zamana karşı verdiği bu savaşta en büyük düşmanları, telefonun iyi çekmemesi, şarjının az kalması ve havasızlıktır. Buradan kurtulması için sadece 90 dakikası vardır.'' Wes Craven'in yönettiği ve Max Thieriot, John Magaro, Emily Meade, Nick Lashaway'in oynadığı ''Satılık Ruh/My Soul To Take'', bir seri katilin izlerini silmeye çalışan kasabanın hikayesini anlatıyor. Korku ve gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu şöyle: ''Riverton kasabası, 16 yıl önce yaşanan seri katil katliamını geride bırakmış ve artık sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kötü ruhlu katil, öldürüldüğü gece geri döneceğine ve o gece doğan yedi çocuğu tek tek öldüreceğine yemin etmiştir. Bu efsane şimdi gerçek olmak üzeredir. Kasabada insanlar esrarengiz bir şekilde kaybolmaya başlamıştır. Tüm gözler o gece doğan yedi çocuğa dikilmiştir.'' Jonathan Lynn'ın yönettiği ve Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint ile Rupert Everett'in oynadığı ''Sevgili Hedefim/Wild Target'', bir İngiliz komedisi olarak ön plana çıkıyor. Dış çekimleri geniş ve farklı lokasyonlarda iç mekan çekimlerinin bir kısmı da Twickenham film stüdyolarında gerçekleştirilen filmin konusu şöyle: ''Münzevi bir hayat süren Viktor, orta yaşlı bir katildir. Gerçek hayatta ise annesini mutlu etmeye çalışan bir evlattır. İşi, kurbanlarından biri olan Rose ile tanışmasıyla sekteye uğrar. Rose'un hayatını bağışlamakla kalmaz, Viktor'un özel dedektif olduğunu zanneden genç bir çırak edinir. Hayatının akışı tamamen değişir, çünkü doğru kadınla tanışmıştır.''