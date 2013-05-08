Mehmet Altan: Fethullah Gülen iktidara yönelik kaygı ve endişelerini anlattı



Prof. Mehmet Altan, ABD'de Fethullah Gülen ile yapılan ve önce Nagehan Alçı tarafından, ardından da Gerçek Gündem'den Barış Yarkadaş tarafından ayrıntıları kaleme alınan görüşme hakkında konuştu. Yarkadaş'ın kendisi hakkında Fethullah Gülen'in elini öptüğü ve 'masaya yumruğunuzu koymalısınız' dediği iddialarını ilişkin konuşan Mehmet Altan, "Fethullah Gülen, görüşmede iktidara yönelik eleştiriler getirdi. Kaygı ve endişelerini de anlattı. Ama bunları ben söyleyeyemem" dedi.

Mehmet Altan, SkyTürk 360 kanalında yayınlanan "Gündem ve Ekonomi" programında Doğan Akın ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

ABD'ye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından çağırıldıklarını belirten Mehmet Altan, seyahatin ABD'de bulunan Balkan asılllı göçmenlere yönelik proje geliştirme çabası ile alakalı olduğunu belirtti. Altan, nüfusunu arttırarak lobi faaliyetlerine başlama girişiminde olduğunu belirttiği ABD'li Balkan asıllılar ile yapılan görüşmelerin ardından, Fethullah Gülen ile bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Altan, ABD'ye gitmeden önce Fethullah Gülen ile görüşmenin kesin olarak kendisine açıklanmadığını, ihtimal dahilinde olduğunun söylendiğini belirtti.

Altan toplantıya ilişkin, "Yazı yazmamıza izin verilmiyor. Buradaki mesele Türkiye'de barış ve demokrasi isteyenlere karşı, beni de içine alan bir operasyon gayreti olması. Sözkonusu yazıdaki benle ilgili kısmı A'dan Z'ye yanlış. " dedi.

Gülen ile yapılan toplantı esnasında gazetecilik yapmadığını, Gülen'e soru yöneltmediğini belirten Altan, toplantıda diiğer gazetecilerin, yazacak gibi çalıştıklarını, onların yönelttiği soruları ve verilen cevapları dinlediğini belirterek, "sadece sonunda dini çalışmalarıyla ilgili olarak bir soru sordum. Konuşmada siyasetle ilgili ağzımı açmadım" dedi.

Murat Sabuncu ile Doğan Akın'ın "Fethullah Gülen 'Türkiye diktatörlüğe gidiyor güç zehirlenmesi var' dedi mi" sorusu üzerine Altan, "Orada konuşulanların yazılmaması kararı var. Bu sorulara köşesi olan arkadaşlar yanıt versin. Ben konuşmam. Konuşmama kararı var çünkü. Ama şunu söyleyeyim; Fethullah Gülen, görüşmede iktidara yönelik eleştiriler getirdi. Kaygı ve endişelerini de anlattı. Ama bunları ben söyleyeyemem.'' dedi.

'Barış süreci ters tepmesin'

Mehmet Altan barış süreci ile ilgili olarak, silahların susmuş olmasından memnun olduğunu dile getirerek, "Önemli olan barışın kalıcı olması. Bu 9. ateşkes. Kalıcı barış için demokratikleşme gerek. Mesela yakınlarda Uludure'nin 500. gününü geride bıraktık. Hatırlanmadı, hiç bir şey yapılmadı. Buna rağmen kalıcı barış ancak gerçek demokrasi ile olur diyenlere barış sabotajcısı muamelesi yapılıyor" şeklinde konuştu.

'Taraf'ta yazmayacağım'

Oral Çalışlar ve bir çok köşe yazarının Taraf gazetesinden ayrılmasının ardından şu anki hali ile Taraf hakkında görüşleri sorulan Altan, "Yeni genel yayın müdürü var. Ona sorun. Mesela geçenlerde 114 kişi barış ve özgürlük açıklamasında bulundu. Bu açıklamayı Taraf'tan başka manşetten veren var mıydı? İşte sorunuzun cevabı" şeklinde cevapladı. Taraf'ta yazmayı planlayıp planlamadığı sorulması üzerine Altan, "Taraf'ta yazmayacağım" dedi.