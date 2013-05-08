Mehmet Altan: Fethullah Gülen ziyareti yazısı deli saçması, gazetecilik bu kadar mı iğrençleşti!..

Prof. Mehmet Altan, ABD'de Fethullah Gülen'i ziyaret eden grupla ilgili olarak Gerçek Gündem internet sitesinde Barış Yarkadaş'ın öne sürdüğü iddiaları yalanladı. Altan, Gülen'in elini öptüğü iddiasını da içeren Yarkadaş'ın yazısı için "deli saçması" ifadesini kullandı ve "Gazetecilik bu kadar mı iğrençleşti" dedi.

Mehmet Altan, Yarkadaş’ın yazısındaki iddialara ilişkin olarak T24'e şu açıklamayı yaptı:

"Birincisi bir gazetecilik tekniği açısından yanlış. İsmi verilmeyen bir kişinin verdiği bilgi olarak söz ediliyor. Biz oradaki Balkan göçmen derneklerinin daveti üzerine gittik. Davetin programlarından birinde de Gülen ile görüşme vardı. Orada bulunan gazetecilerden hiçbiri bunu yazmadı. Yazmaya çalışan ise adı verilmeyen bir gazeteciye göre bunu anlatıyor.

Benim üzerimden bir yalan dolan ürüyor. En baştan alırsak zaten isimler yalan. O toplantıda Harun Tokak ve Mustafa Yeşil yoktu. İlk yalan dolan buradan başlıyor. Sonra yok efendim el öpmüşüm filan. Deli saçması bir durum. El öpmek, el öptürmek adetim değildir. Ben 60 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Beni bilen bilir. İftira kampanyası… Üstelik ben demişim ki, yumruğunuzu vurun... Benim derdim iktidar kavgaları değil, sistemin demokratikleşmesi. Ben gerçek demokrasinin peşinde birisiyim. Bunu söyleyeceksem kendim söylerim.

Sonra Taraf’ta yaşananları Fethullah Gülen görüşmesine bağlıyor. Yani ben iktidar savaşını kışkırtıyorum, sonra Taraf’ta operasyon yapıyorum… Abuk sabuk şeyler… Akşama da Obama’ya telefon edeceğim!

Bu Türkiye’de barış ve demokrasi isteyenlere karşı hamam böceği operasyonu. Ürküntüm gazeteciğin ne hale geldiği… Bunun engeli yok, bunun denetimi yok… İsimlerden başlayan yalan baştan aşağı yalan, katılanlar bile yalan ama yazılabiliyor… Bu nasıl bir gazeteciliktir. Bu nasıl karakterdir. Kim bu kadar yalandan medet umuyor? Gazetecilik bu kadar mı iğrençleşti?

Benim üstümden neden bir iftira kampanyası üretiliyor? Ben Türkiye’de kalıcı barış ve demokrasi istiyorum. Diktatörlük peşinde olanlar var. Benim derdim iktidar kavgaları değil, bu 12 Eylül anlayışının değişmesi."

Prof. Mehmet Altan, bu akşam SkyTurk360'da 19:00'dan itibaren Murat Sabuncu ile Doğan Akın'ın sorularını yanıtlayacak.