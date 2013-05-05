Hangi gazeteciler Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret etti?

Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Taraf'ta yaşanan krizi yazdı. Taraf'ın patronu Başar Aslan'ın Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'dan habersiz, yazı işleri müdürü Kurtuluş Tayiz'i görevden almasıyla başlayan olaylar zinciri, Taraf'tan 23 yazarın istifasıyla son buldu. Ancak Taraf hakkındaki öne sürülen iddialar arasında Taraf'taki gelişmelerin arkasında cemaatin olduğu da yer aldı.

Ancak Taraf'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Neşe Düzel'in eşi Sabah gazetesi yazarı Süleyman Yaşar, iddiaları yalanlarken, "Başar Aslan’la eskiden gelen bir hukukumuz olduğu sır değil. Zaman zaman yanına giderim, konuşuruz. Ama bu yaşananlarla ne ilgim olabilir? Üstelik Neşe’nin işlerine de karışmam" dedi

İşte Nagehan Alçı'nın Milliyet'te 05.05.2013 tarihinde yayınlanan 'Her yönüyle Taraf Hadisesi' başlıklı yazısından ilgili kısım:



Altınok’un iddiaları



Geçtiğimiz günlerde gazetesinden istifa eden Taraf yazarlarından Melih Altınok da yukarıdaki değerlendirmeyi destekliyor.



Hatta daha da ileri giderek bu yaşananların arkasında Pensilvanya’nın olduğunu söylüyor:

“Barış ve çözüm sürecine destek veren bizleri tasfiye planının arkasında Fethullah Gülen ve cemaat var. Gülen çözüm sürecine karşı çok mesafeli. Yaşananlardan memnun değil. PKK’ya karşı mücadeleye devam edilmesinden yana. İşin tuhafı Sabah gazetesinde sürekli Başbakan’ı öven yazılar yazan Neşe Düzel’in eşi Süleyman Yaşar da bu operasyonun içinde. Başar Arslan’la çok samimi ve bizlerin kovulma kararı alınırken de Arslan’ın odasındaydı...”



Fethullah Gülen’in endişeleri



Taraf ve Pensilvanya iddialarını sormak için muhatapları aradım. Süleyman Yaşar “Başar Aslan’la eskiden gelen bir hukukumuz olduğu sır değil. Zaman zaman yanına giderim, konuşuruz. Ama bu yaşananlarla ne ilgim olabilir? Zaten benim bunlara vaktim yok. Üstelik Neşe’nin işlerine de karışmam” dedi.



Gülen Hareketi ile ilgili iddialar için de hareketin ileri gelenlerinden birine sordum. Şu yorumu yaptı:



“Bunlar spekülasyon. Taraf’ta yaşananlarla hiç alakamız yok. Hocaefendi ‘Sulhta hayır vardır’ düşüncesiyle barış ve çözüm sürecine destek vermişti, hatırlarsanız. Hala o desteğin arkasında. Ancak bazı endişeleri var. Burada endişe kelimesinin altını çizmek istiyorum... Hocaefendi geçtiğimiz hafta bazı gazetecilerle görüştü. Mehmet Altan da oradaydı. Ben de bu görüşmenin tanığıyım. Asla Taraf’a dair bir şey konuşulmadı. Biz Oral Çalışlar’ı severiz, Taraf’ta yaşananlara çok üzüldük. Neşe Düzel, Çalışlar’dan daha iyidir demeyiz. İkisi de ayrı ayrı önemlidir. İddialar ‘Her Taşın Altında Cemaat Var’ paranoyasının bir ürünü.”

Melih Altınok iddiaları Twitter'dan yalanladı

Melih Altınok, Nagehan Alçı'nın yazısındaki "Altınok'un iddiaları" başlığı altında yazılanların kendisine ait olmadığını, Alçı'nın bunu tekzip edeceğini yazdı.