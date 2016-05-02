Mehmet Altan: Davutoğlu kendi partisinin yandaşları tarafından aşağılanan bir başbakan

Mehmet Altan*

Dün gece, Ahmet Davutoğlu için, Saray kaynaklı olduğu iddia edilen bir ‘kara propaganda’ metni tedavüle konmuştu…



‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ sanan bir patolojik zihniyete ‘yanaşmanın’ hazin sonucu bu…

Kendi partisinin yandaşları tarafından aşağılanan, tehdit edilen, bir ‘öneminin olmadığı’ söylenen başbakan…



Belli ki bu rezil kampanya burada da durmayacak…



Davutoğlu’na kendi cenahından saldırılar artacak.



* * *



O tuhaf metni okuyunca, AKP - MKYK üyelerinin, kendi genel başkanları gözüken Ahmet Davutoğlu’ndan ‘il ve ilçe başkanı atama yetkisini’ nasıl geri aldıklarını, Ayna Grubu’nun kendisi için 2015 seçimlerinde yeniden düzenlediği ‘bir yiğit adam’ şarkısı eşliğinde biraz araştırdım…



Kulislerde anlatılanlara kulak verdim.



* * *



Son aylarda 15 civarında il ve ilçede yönetim değiştirilmiş…



Bazı illerin milletvekilleri ve il koordinatörleri, değişikliklerin kendilerine ‘haber’ verilmeden yapılmasından dolayı AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan şikâyetçi olmuşlar.



Kime şikâyet etmişler?



Bu işlerle asla ve kata alakası olmaması gereken, üstelik bunun için ‘namusu ve şerefi’ üzerine and içen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a…



İktidar partisinin hal-i pür melali bu… Topluca anayasal suç işleniyor, ‘yetkili’ olan başbakan, bu konulara hiç bulaşmaması gereken ‘yetkisiz’ kişiye şikâyet ediliyor.



‘Adam kim, yiğit kim, dürüst kim kim kim - Davutoğlu Ahmet Hoca - Bir bilge adam, bir yiğit adam…’



* * *



Cumhurbaşkanı ne yapmış?



Partideki il ve ilçe başkanı atamalarındaki tek yetkili olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu’nu bu konuda özenli olması için uyarmış.



‘Yetkisiz’in ‘yetkili’yi uyardığı, ‘yetkili’nin de ‘yetkisiz’e ‘destur’ diyemediği bir görüşme olmuş.



Profesör, genel başkan, başbakan olan şahıs, ‘yetkilerini’ savunmamış ya da savunamamış…



‘Yeni Türkiye’nin sesi - Adam kim, dürüst kim - Davutoğlu Ahmet Hoca - Bir bilge adam, bir yiğit adam…’



* * *



AKP Genel Başkanı Davutoğlu bir süre önce Adıyaman İl Başkanlığı’na Abdurrahman Dimez’i getirmiş…



Hâlbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’a sözü varmış, bu şahıs da sağda solda kendisinin il başkanı olacağını söylemeye başlamış…



Bu, ‘suyu taşıran’ damla olmuş…



Hale bak, partinin genel başkanı yetkisini kullanınca ‘kriz’ oluyor.



AKP’de ‘tam paralel’ bir yönetim var, bir yanda sürekli anayasal suç işleyerek bu partiyi yöneten Erdoğan, öte yanda yetkilerini savunamayan genel başkan ve başbakan…



‘Dualarla çıktı yola-Umut yaydı sağa sola- Tam bir Osmanlı torunu…’



* * *



Erdoğan düğmeye basınca, kendisine yakın MKYK üyeleri, 2002’den beri genel başkan da olan il ve ilçe başkanı atama yetkisinin yeniden MKYK’ya devredilmesi talebi için gizlice imza toplamaya başlamışlar.



50 kişilik MKYK’da sadece 3 kişiden imza istenmemiş, hatta imza faaliyeti o üç kişiden gizlenmiş. Bunlar Davutoğlu’na yakın üyelermiş…



İşte, Davutoğlu’nun toz kondurmadığı siyasal İslam ahlakı… Genel Başkan’ı sırtından vurmuşlar…

AKP’nin tam bir ‘kumpas’ partisi olduğu tümüyle ortaya çıkmış.



‘Reisle girdi kol kola - Bütün dünya tanır onu - Tam bir Osmanlı torunu - Yiğit kim, doğru kim, dürüst kim - Bağrına bastı herkesi…’



* * *

AKP Genel Başkanı Davutoğlu, MKYK’nın kendisine kazık atmak için imza toplandığını ancak 28 Nisan akşamı öğrenebilmiş…

Başbakan Davutoğlu kendi yetkilerini anayasal suç işleyerek gasp eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek bir orta yol bulma çabasına girişmiş… Yüz yüze görüşmek istediği Erdoğan ile Erdoğan’ın ‘yoğun programı’ nedeniyle hemen de görüşememiş, beklemiş de beklemiş.



Ancak saatler sonra telefon ile ulaşmış, Erdoğan kendisine “bu yetki zaten MKYK’da olmalı. Yetkiyi isterse alır, isterse yeniden size verir. Bundan alınmanıza gerek yok” demiş…



‘Yetkisiz’, ‘yetkisine’ sahip olamayanla dalga geçiyor…



İktidar partisine gel…



‘Hey hey, hey, Davutoğlu Ahmet Hoca - Bir Yiğit Adam…’



* * *



Davutoğlu, Erdoğan ile yüz yüz yüze görüşene kadar bu kararı askıya aldırmaya çalışmış, bu mümkün olmayınca da MKYK toplantısını iptal etmeyi önermiş…



‘Demokratik’ Genel Başkan…



Bunlardan sonuç alamayınca, ‘demokratik’ bir şekilde, rezil olma pahasına, yetki devrine ‘ikna’ olmuş, basmış imzayı…



‘Yeni Türkiye’nin sesi - Adam kim dürüst kim - Davutoğlu Ahmet Hoca - Bir bilge adam, bir yiğit adam…’



* * *



Bu arkadan vurma, çelme takma, kumpasa getirme, aşağılama, tehdit etme AKP içinde belli ki epeyce sürecek… Sonunda da kaçınılmaz olarak ‘paralellik’ suçlaması da devreye girecek.



Bir yiğit parti, bir yiğit adam…



Bir yiğit siyasal İslam ahlakı…



Bir tuhaf hikâye…

Bu yazı gazete360.com'dan alınmıştır.