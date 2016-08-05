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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mehmet Ali Şahin: Türkçe Olimpiyatları oyundu; dershaneler tiyatroydu, saf saf inandık, alkışladık

"Böylesine şerefsizce bir ihanetle ilk defa karşılaşıyoruz"

05 Ağustos 2016 19:52

Sinop’ta demokrasi nöbetine katılan eski bakanlardan AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Türkçe Olimpiyatları tamamen bir oyundu, dershaneler bir tiyatroydu. Biz de yıllardır saf saf inandık, izledik, bu tiyatroyu alkışladık" dedi.

15 Temmuz’da darbe girişiminin 21’inci gününde Sinopluların ’demokrasi nöbetinde’ Sinop Valiliği önündeki kalabalığa hitap eden Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, darbe girişimi başarılı olsaydı, TBMM’nin, siyasi partilerin kapatılmış olacağını ve Türkiye’nin 30 yıl geriye gideceğini söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve maalesef Türkiye bir iç savaşla karşı karşıya kalacaktı ki istedikleri şey de buydu. Türkiye’yi bir Suriye bir Irak haline getireceklerdi. Türkçe Olimpiyatları tamamen bir oyundu, dershaneler bir tiyatroydu. Yurt içindeki, yurtdışındaki oyunlar birer tiyatroydu ama aziz milletimiz, bu tiyatronun perdesini indirdi. Işıklarını söndürdü ve bu tiyatro şimdi kapandı. Ve artık Türkiye’de bu tiyatroyu oynatamayacaklar. Biz de yıllardır saf saf inandık, izledik, bu tiyatroyu alkışladık. Bu nedenle bizim tarihimizde bize çok ihanet edenler oldu ama böylesine şerefsizce bir ihanetle ilk defa karşılaşıyoruz."

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