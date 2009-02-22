Mehmet Ali Şahin kameraman oldu

Antalya'da, esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin bir basın mensubundan aldığı kamerayla kameramanlık yaptı. Kameraman Bakan Şahin'in muhabiri ise eski bir gazeteci olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'di.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Antalya'daki esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.



Habercilerle bir pastaneye giren bakan kendisini bir kamerayı omzuna alarak haberciliğe soyundu.



Kameraman Bakan Şahin'e eski bir gazeteci olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel muhabir olarak eşlik etti.



Türel, pastane çalışanlarıyla röportaj yaptı.



Bakan Şahin daha sonra çektiği görüntüleri izledi, öğrencilik yıllarında 8mm kamera ile sessiz filmler çektiğini söyledi: "Bu merak bende çok eskidendir o yüzden nostalji yaşadım."



Daha önce Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Atatürk Havalimanı'nda eline mikrofon alıp muhabirlik yapmıştı.



‘Çarşamba günü tapu iptal davası sorunu çözülecek’



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ellerindeki tapular hakkında iptal davası açılmış kişilerin sorununu çözmek için yasal düzenleme yapacaklarını bildirdi.



Bakan Şahin, Antalya'nın merkeze bağlı Varsak beldesinde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.



Açılışın ardından seçim bürosunun önünde bulunan bir sandalyeye çıkarak halka seslenen Şahin, "Bugün bu sandalyeye çıkmamın sebebi, sizi daha iyi görebilmem, sizin de beni daha iyi görebilmeniz. Yoksa sizden herhangi bir üstünlüğüm olduğu için buraya çıkmış değilim" dedi.



Vatandaşlara, "Kime oy verelim?" diye soran Şahin, sorusunu, "Sorunlarınızı en hızlı kim çözecekse ona oy verin" diye yanıtladı.



Antalya'yı 5 yıl öncesiyle karşılaştıran Bakan Şahin, her gelişinde kentte farklılık gördüğünü, mart ayı başında da raylı sistemin hizmete gireceğini öğrendiğini belirtti.



Şahin, merkezi hükümetle iş birliği içinde olan belediyelerin daha çok çözüm ürettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler her projelerini Ankara'dan geçiremiyor. Maalesef bu Türkiye'nin gerçeği. O nedenle halkıyla barışık, hükümetiyle barışık, devletiyle barışık mahalli yöneticiler işbaşında olursa bizim sorunlarımız daha çok çözülür."



Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hükümetle samimi diyalog içinde olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat Antalya'nın sorunlarıyla ilgilendiğini anlattı.



Antalya'nın sorunlarının Ankara'nın desteği olmadan yerel kaynaklarla çözülemeyeceğini ifade eden Bakan Şahin, Antalya'nın 5 yıl sonra dünyanın en gözde kenti olacağını, ancak bu projelerin gerçekleşmesi için merkezi bütçenin desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.



2B sorunu



Şahin, Türkiye'nin mülkiyet konusunda önemli sorun yaşadığına değinerek, "Elinde tapu olmasına rağmen tapu iptal davası açılmış binlerce kişi var. Çarşamba günü Meclis'i izleyin, bu sorunu bakın çözeceğiz" dedi.



Konuşmasında 2B sorununa da değinen Bakan Şahin, yaklaşık bir ay önce çıkardıkları kanun doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2B arazilerini kimlerin kullandığını tespite yönelik çalışma yaptığını kaydetti.



Bakan Şahin, "İkinci olarak yapacağımız kanuni düzenlemeyle bu arsaları (2B) kullanan vatandaşlara arsalarını verecek yasayı çıkaracağız. Ancak bunların çözülmesi için bizimle uyumlu çalışacak yerel yöneticileri seçmemiz gerekiyor" dedi.



İki önemli düzenleme



Bakan Mehmet Ali Şahin, konuşmasının ardından gazetecilerin, hakkında tapu iptal davası açılmış kişilere ilişkin çıkarılacak yasaya dair sorularını yanıtladı.



Şahin, Tapu Kanunu'nun 12. maddesine bir fıkra ekleyen veya değişiklik yapan bir teklif sunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Yani (Kamu kurum ve kuruluşları da, Hazine de 10 yıllık zaman aşımı kuralına uymalıdır) şeklinde bir düzenleme olacak. Çünkü Yargıtay, daha sonra da görüş değiştirdi ve (Hazine mülklerine karşı zaman aşımı geçersizdir) dediği için 50 yıllık tapular iptal edilmeye başladı. Biz tıpkı özel şahıslarda olduğu gibi 10 yıllık zaman aşımını Hazine için de getiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın aleyhine 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra dava açılmasının önü kesilecektir."



Bakan Şahin, yapacakları düzenlemeyle ecrimisil ödeyerek 2B arazilerini kullanan turizm şirketleri hakkında açılmış davaların da düşeceğini kaydetti.



Şahin, şöyle konuştu:



"Oraya da yeni düzenleme getirerek, ecrimisil ödemeleri halinde haklarındaki davaların düşmesi, ecrimisil ödemeye devam ettikleri takdirde de Maliye'nin, Defterdarlık'ın, Hazine'nin, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmalarını ve dava açılmasını önleyici bir düzenleme daha yapıyoruz. İki önemli düzenleme var. Çarşamba günü bunları çıkarmış olacağız."



(AA)

