Mehmet Ali Şahin: İlk defa açıklıyorum, Erdoğan...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, geçmişte partisinin kapatılmasının gündeme geldiğini belirterek, ''İlk defa Alanya’da açıklıyorum'' dedi ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini çağırdığını, partilerinin kapatılması halinde hükümeti kurma görevinin kendisine verildiğini söyledi.

Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Alanya’da esnafla bir araya geldi. Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin, 2002’de kurulduğundan beri AKP’de görev aldığını ve çeşitli görevleri yürüttüğünü belirtti. Geçmişte partisinin kapatılmasının gündeme geldiğini hatırlatan Şahin, "Bugün açıklamakta bir sakınca kalmadı diye düşünüyorum ve ilk defa Alanya’da açıklıyorum. Anayasa Mahkemesi’nde Ak Parti’nin kapatılması için açılan davada karar haftası gelmişti. Biz Anayasa’ya ve yasalara aykırı bir iş yapmadığımıza ve kapatılma kararının açılmasını hak etmediğimize yürekten inanmıştık. Ama olur ya partimiz kapatılabilirdi. Biz çekip gidecek miydik? Kapatılınca bu ülkeyi hükümetsiz mi bırakacaktık?" dedi.

‘Hükümet kurma görevi bana verilmişti'

Engin Anak’ın DHA’da yer alan haberine göre, kapatılma konusu gündeme gelince dönemin Erdoğan’ın kendilerini çağırdığını anlatan Şahin, "Sayın Erdoğan bize ‘Kapatılabiliriz, her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Umudumuz bu kararın reddedilmesi, ama kapatılma kararı da verilebilir. Sizden bir isteğim var. Şu anda kurulmuş bir siyasi parti var. Onu, tüzüklerini kendi görüşlerimize göre yeniden dizayn edelim, hazırlıkları yapalım. Eğer hafta sonu AK Parti’nin kapatılmasına karar verilirse, Mehmet Ali Bey siz yeni hükümeti kuracak kişi olarak görevlendirileceksiniz. Lütfen Bakanlar Kurulu listesini hazırlayınız’ demişti. Evet, partimiz kapatılma kararına doğru giderken Bakanlar Kurulu listesini bile hazırlamıştık. Biz Türkiye’yi hükümetsiz bırakamazdık. Biz bu vesayet odaklarına pabuç bırakamazdık ama bir oyla kapanmadık. Daha sonra yasayı değiştirdik parti kapatmayı zorlaştırdık” dedi

Mikrofon arızalandı

Konuşması sırasında mikrofonların arızalanması sonucu birçok kez konuşması kesilen Şahin, "Çocuklar, birileri parazit yapıyor. İşte demokraside de bu tür parazitler yapıldı. O yüzden sıkıntılar yaşadık. Parazit yapmayın. Biz bu demokrasiye müdahale anlamına gelen parazitleri konuşurken, benim ses düzenime de böyle müdahaleler olmasın lütfen" ifadelerini kullandı.