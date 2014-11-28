Mehmet Ali Şahin eşini son yolculuğuna uğurladı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in eşi Saniye Şahin, Karabük'ün Ovacık İlçesi'ne bağlı Ekincik Köyü'nde toprağa verildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de katıldığı cenaze töreninde Mehmet Ali Şahin, gözyaşlarını tutamadı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden 61 yaşındaki Saniye Şahin'in cenazesi, gece köye getirildi. Mehmet Ali Şahin, eve girerken kapıda ağlayan annesi Ünzile Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü.

Şahin, sabah evde taziyeleri kabul etti. Ekincik Köyü Camii'nde kılınan cuma namazının ardından evden çıkarılan Saniye Şahin'in cenazesi, helallik alınmasından sonra mezarlığın bulunduğu alana götürüldü.

Burada kılanan cenaze namazına TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Binali Yıldırım, AkParti Genel Başkan Yardımcıları Beşir Atalay, Süleyman Soylu, Mehmet Muş, Mustafa Şentop, Nurettin Nebati, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, bazı bakanların yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , cenazeye çelenk gönderdi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazı kılınacağı sırada gelen TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin'e başsağlığı diledi. Şahin, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Saniye Şahin'in tabutu omuzlarda mezara taşındı.

Eşinin tabutuna omuz veren Şahin, bir süre cenazeyi taşıdı. Şahin ve diğer yakınları, defin işlemi sırasında da gözyaşı döktü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, cenaze namazından sonra köyden ayrılırken, Mehmet Ali Şahin, definden sonra bakanlar ile diğer katılanların taziyelerini kabul etti.