Mehmet Ali Şahin'in eşi hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in eşi Saniye Şahin, bu akşam hayatını kaybetti.

Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Hacettepe Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, Şahin'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Şahin'in yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Saniye Şahin uzun yıllardır böbrek rahatsızlıklarıyla mücadele ediyordu. Ergenekon davasında 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, CHP Zonguldak Milletvekili Dr. Mehmet Haberal, Saniye Şahin'e böbrek nakli yapmıştı.