Mehmet Ali Şahin: Can Dündar ve Erdem Gül'ün beraat etmelerini dilerim

MİT TIR’ları haberleri nedeniyle ‘askeri ve siyasi casusluk’la suçlanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e verilen hapis cezalarını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, iki gazetecinin de beraat etmelerini diledi.

Karabük Üniversitesi’nde Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İletişimciler Derneği'nin düzenlediği panele katılan Şahin, verilen hükmün Yargıtay aşamasının olduğunu belirterek, "Herhangi bir tutuklama kararı verilmedi. Basın mensuplarının çok dikkatini çeken, takip ettikleri, kamuoyunun da takip ettiği bir davaydı. Bunlar yargı süreçleridir. Temennim de şudur; Yargıtay safhasında bu arkadaşlarımızın dosyalarının dikkatlice incelenerek beraat etmelerini arzu ediyorum.

Ben kimsenin ceza almasından hoşnut olan biri değilim. Ama bağımsız yargı organları bir karar vermiştir. Yargı organlarının verdikleri karar eğer bizim beklediğimiz gibi bir kararsa onu alkışlıyoruz. Eğer beklemediğimiz gibi bir kararsa, böyle bir karar mı olur diyoruz. Dolayısıyla yargı organlarının kararlarını değerlendirirken kendi beklentimize göre değil, dosya kapsamına göre deliller isabetli değerlendirilmiş mi, adalet yerini bulmuş mu bulmamış mı buna bakmak gerekir” diye konuştu.