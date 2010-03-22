Mehmet Ali Erbil'e dansöz cezası

T24 -

Erbil eğlence programı sırasında yere yatıp üzerinde dansözü oynattıktan sonra dans ettiği örtüsünü koklamasını "Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden" bir yayın olduğuna karar verdi. Miiliyet'te yer alan habere göre; RTÜK yayın durdurma cezası vermeden önce kanaldan savunma istedi. RTÜK'ün son toplantısındaki bu kararına iki üye Hülya Alp ve Mehmet Dadak muhalefet şerhi koydu. Erbil'in seyirciyi güldermeye çalıştığını belirten Hülya Alp, "Erbil, gösteri sırasında, yere yatmış, dansöz de üzerinde dans etmiş, sonra da dans ettiği örtüyü koklayarak, izleyicileri güldürmeye çalışmıştır. Erbil, çapkın, beceriksiz, komik adam rolüyle yarışmayı, bol kahkahalı bir şova dönüştürmüştür. Çocukların zarar görebileceği bir öge, boyut ya da konu yoktur" görüşünü savundu.



Dansöz eğlencesinin bir yılbaşı geleneği olduğunu savunan Mehmet Dadak ise "Erbil, dansözün örtüsünü yere serip yüzüstü yatıp, ayaklarını sallayarak dans etmiştir. Dansöz de, Erbil'in üzerinde gösteri yapmıştır. Dansözün örtüsünü koklayan Erbil, ‘Abdestimi tazeleyip geleceğim’ demiştir. Dansöz, yerleşmiş bir yılbaşı adetidir. Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlakı gelişimini zedeleyecek nitelik yoktur" diye konuştu.



Erbil geçen yıl FOX'ta ekrana gelen "Çarkıfelek" programında AK Parti hükümetini eleştirmek ve İDO’nun Deniz otobüslerinde sadece kanal 24'ün seyredildiğini belirttiği konuşmasıyla RTÜK'ün tepkisini çekmişti. Ancak RTÜK uyarı cezası talebini daha sonra YSK ise oy birliği ile reddetmişti.



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