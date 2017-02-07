Mehmet Ali Erbil Kanal D'ye transfer oldu

Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ekran klasiği olan Çarkıfelek’i bundan böyle Kanal D’de sunmak üzere, dün kanal yönetimiyle el sıkıştı.

Geçen yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde, Show TV’de ekranlarında sunduğu Çarkıfelek’le, 'Yılın Şovmeni' adayları arasında olan Erbil, ödül Beyaz’a verilince, “Tüm Altın Kelebek ödüllerimi iade edeceğim” diyerek Doğan Medya Grubu’na tepki göstermişti.

Dünyada en uzun soluklu TV program formatları arasında yer alan Çarkıfelek, Türkiye'de ilk kez 1975 yılında TRT'de Güner Ümit'in sunumuyla ekrana geldi. Mehmet Ali Erbil ise programı en çok sunan isim.

"Ödülleri iade edeceğim!"

Altın Kelebek Ödül Törenindeki tepkisinin ardından ve davete katılmayan Erbil, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Bu ödüllerin halk oylaması ile verildiği yalan! Milleti kandırıp oy verdirtiyorlar ama sonra asıl kararı kendileri veriyorlar! Artık birilerinin gerçekleri söylemesi gerekiyor. Hürriyet gazetesinde egolarına hakim olamayan iki kişi var; Fikret Ercan ve Ertuğrul Özkök! Ödülleri kafalarına göre veriyorlar. Bugüne kadar aldığım tüm Altın Kelebek ödüllerini iade edeceğim!”