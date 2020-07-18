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Kültür-Sanat

Mehmet Ali Erbil'in tedavi için saçlarını kazıttığı hali sosyal medyada paylaşıldı

Erbil'in kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi

18 Temmuz 2020 19:01

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için saçlarını kazıttı. Erbil'in son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı.

Medyaradar'da yer alan habere göre 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in son hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil’in kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi. 

2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve “kaçış sendromu’”hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil yaşadığı zorlu dönemi şu ifadelerle anlatmıştı:

"Eşlerim, bir tek gün başımdan ayrılmadı. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5’i uyup, kullanılmış.Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum. Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim."

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