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Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var

03 Ağustos 2021 09:17

Şovmen Mehmet Ali Erbil, orman yangınlarının ardından dünyaya seslenmek için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına ilişkin olarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getirdi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi.

Erbil, Instagram'ın hikaye özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.

TIKLAYIN - Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde 7'nci günde: 5 ilde 10 yangın devam ediyor

help turkeymehmet ali erbilinstagram
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