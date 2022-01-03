Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a 100 bin liralık tazminat davası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada kendisine "sapık, tacizci, ahlaksız, köpek" diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay’a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'a, iftiraya maruz kaldığını ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia ederek, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay’ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil’i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Davalı ayrıca bir televizyon programına konuk olmuş ve müvekkil için kadın tacizcisi olduğunu ve Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir. Müvekkile iftira atan, küçük düşüren, onuruyla oynayıp onu aşağılayan ve saygınlığını zedeleyen Ece Ronay’dan 100 bin lira manevi tazminat istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Ece Ronay'ın şikâyetinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edilmişti.

Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söyledi:

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali Bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada. Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor."

Ronay, sözlerine, "Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç" diye devam etti ve ekledi:

"Mehmet Ali Bey’in son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak. Başlarda ‘kardeşim’ dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda ‘birlikte uyumak’ istemeye, evine davet etmeye dönüştü. Sizin programa katıldıktan sonra avukatı bizi aradı, uzlaşmaya gitmek istedi. Ben de yardım şartı koydum, onlara herhalde fazla geldi ki kabul etmediler. Süreç şu anda yargıda ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Mehmet Ali Bey’e karşı hiçbir terbiyesizlik yapmadım."