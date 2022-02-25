Mehmet Ali Çelebi kurucusu olduğu Memleket Partisi'nden istifa etti

Memleket Partisi'nin kurucularından olan Mehmet Ali Çelebi, istifa gerekçesi olarak parti kurullarının işletilmediğini ve ortak aklın devre dışı bırakıldığını savundu.

Daha önce Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, bugün partiden istifasını açıkladı.

Çelebi, istifa gerekçesini şöyle açıkladı: "Israrlı uyarılarıma rağmen, "Ben" değil "Biz" olamadığımızdan, kuruluş ülkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü, Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

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