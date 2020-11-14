Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti!

Adanalı filmindeki rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisini sosyal medyadan ölümle tehdit etti.

Adanalı, Sıla gibi dizlerle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafa gelen yorum Alakurt'u sinirlendirdi. Takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."