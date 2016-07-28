Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu bıraktı, Brezilya'da çiftlik aldı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini çiftlik hayatına adayan Mehmet Akif Alakurt Brezilya'da çiftlik sahibi olmuş.

Cansu Dere’yle başrolünü oynadığı ‘Sıla' dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu bıraktı. Uçankuş’tan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Brezilya’da bir çiftlik alıp oraya yerleşen Alakurt, yeni yaşamıyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:

“İş sormayın bana… Ne soracaksanız sorun. Gelin oturun ama iş, proje, dizi, film yok. Benden uzak… Oyunculuk mesleğini bıraktım. Oynadığım karakterler de meslekle beraber ekranda kaldı benim için…”

Mehmet Akif Alakurt, son olarak Fatih dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.