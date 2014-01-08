Mehmet Ağar'ın Kağan Çağlayan'ı cezaevinde ziyaret ettiği iddia edildi

Eski İçişleri Bakanı ve Susurluk davası hükümlüsü Mehmet Ağar'ın özel izinle, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yürütülen 17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kağan Çağlayan'ı ziyaret ettiği iddia edildi.

Zaman gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Mehmet Ağar, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne gelerek Başsavcı Hadi Salihoğlu’nu ziyaret etti. Ağar'ın eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Başsavcı Salihoğlu’ndan izin aldığı iddia edildi. Yaklaşık yarım saat kadar adliyede kalan Ağar’ın, Metris cezaevine giderek Kağan Çağlayan ile görüştüğü öne sürüldü.