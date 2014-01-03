Reza Zarrab'tan Zafer Çağlayan ve ailesine özel uçakla umre

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan işadamı Reza Zarrab ile aynı operasyon nedeniyle oğlu Kaan Çağlayan tutuklandığı için Ekonomi Bakanlığı’ndan istifa eden Zafer Çağlayan’ın 22 Mart 2013’te, Zarrab’ın özel uçağıyla umre için İstanbul’dan Cidde’ye gittiği ortaya çıktı. 17 Aralık Operasyonu’nda gündeme gelen isimlerden ikisi olan Reza Zarrab ile eski bakan Çağlayan’ın tanışıklıkları eskiye dayanıyor. Zarrab, mahkemedeki sorgusunda, İran’ın Türkiye’deki rezervlerinin altın ihracatı yöntemi ile çıkarılması karşılığında Halk Bankası’ndaki İran parasının binde 5’inin rüşvet olarak Çağlayan’a ödendiği iddialarını yalanlamıştı. Çağlayan’ın evlerine geldiğinde yeni aldıkları piyanoyu görünce çok ilgilendiğini ifade eden Zarrab’ın, eski bakanın ailesiyle birlikte umreye de gittiği ortaya çıktı. 22 Mart 2013’teki ziyarete, Zafer Çağlayan, eşi Songül Çağlayan, diğer oğlu Ahmet Çağan Çağlayan, gelini Kübra Ece, koruma Emrah Sarıyüce, İbrahim Arslan ile Ebru Gündeş ve Reza Zerrab katılmış.

Ankara'ya döndü

Buna göre, TC-RZA adıyla Reza Zarrab adına tescilli, Challenger 300 tipi özel uçak İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden 22 Mart 2013 Cuma günü saat 14.30’da kalktı. Hürriyet'ten Mustafa Küçük'ün haberine göre, MNG Holding’in işletmesindeki uçağın rotası İstanbul-Cidde olarak kayıtlı. Yolcuları ise o dönem bakan olan Zafer Çağlayan, eşi Songül Çağlayan, Ahmet Çağan Çağlayan, Reza Zarrab, Ebru Gündeş, Emrah Sarıyüce (koruma), İbrahim Arslan ve Kübra Ece Çağlayan’dan (Ahmet Çağan Çağlayan’ın eşi) oluşuyor. Uçak 23 Mart 2013 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na dönüyor. Zarrab, 2011’de de kiraladığı özel bir uçakla eşi Gündeş’le birlikte umreye gitmişti.

Hangarda bekletiliyor

Soruşturma başladığı gün İstanbul 18’inci Sulh Mahkemesi’nin kararıyla el konan Zarrab’a ait Challenger 300 tipi iş jeti, MNG Jet’in Atatürk Havalimanı’ndaki hangarında tutuluyor. Royal Holding portföyündeki Are Havacılık üzerine kayıtlı uçağın işletmesini de MNG Jet yapıyor. Kanadalı Bombardier şirketinin imalatı uçak, 2009 model. Fabrika çıkışı sonrasında bir Amerikan hava taksi şirketine satılan uçak, daha önce N284JC tescili ile uçuyordu. Zarrab, Challenger 300’ü Eylül 2012’de satın alarak Türkiye’ye getirdi.

16 milyon dolar

2009 model Challenger 300’ün kabini, 8 yolcu kapasiteli. İç kabin yüksekliği 1 metre 85 santimetre. Uydu telefonunun da yer aldığı uçak 5 bin 741 kilometre menzile sahip. İstanbul çıkışlı uçak, batıda İzlanda Keflavik’e, doğuda ise Hindistan Yeni Delhi’ye uçabiliyor. 13 bin 716 metre yüksekliğe çıkabilen Challenger, saatte en fazla 870 kilometre hızla uçabiliyor. Are Havacılık’ı büyütmeyi hedefleyen Zarrab, 2015’te şirketinin filosunu 3 uçağa çıkartmayı planlıyordu. 2009 model Challenger 300’ün piyasa değeri, uçuş saatine bağlı olarak 12 ile 16 milyon dolar arasında değişiyor. 2013 model fabrika çıkışlı Challenger 300’ün liste satış fiyatı ise 24 milyon dolar.