Celal Adan'dan Mehmet Ağar tarafından Fethullah Gülen’e gönderildiği iddiasına yanıt: Baştan aşağı yalan, ispatlanırsa siyasi hayatımı sonlandırırım

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın kendisine “MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ı Fethullah Gülen ile görüşmesi için” ABD’ye gönderdiğini söylediğini ileri sürdü. Celal Adan, Mumcu’nun söz konusu iddiasına, “Baştan aşağı yalandır, iftiradır” diyerek tepki gösterdi. Adan, “Eğer benim Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'le görüştüğüm ispatlanırsa, milletimden özür dileyerek siyasi hayatımı sonlandırırım” diye konuştu.

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Erkan Mumcu, 2007 yılındaki seçimler öncesinde Doğru Yol Partisi ile ANAP'ın Demokrat Parti çatısında birleşme sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bir konuşmada, o günlerde Fetullah Gülen Cemaati olarak adlandırılan yapıyı isim vermeden eleştirerek, "Devleti ele geçirmeye çalışmayın, Osmanlı bu oyunu yemez" ifadelerini kullanmıştı. Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Mumcu, bu konuşmayla ilgili o dönem siyasi ortağı Mehmet Ağar'la aralarında geçen diyaloğu şu ifadelerle anlatmıştı:

“Anavatan Partisi'nin, Demokrat Parti'ye katılma kararı almak amacı ile topladığı Genel Kurulu'na Mehmet Ağar gelecek ve o günkü -Demokrat Parti tüzel kişiliğinin yasal temsilcisi sıfatı ile- bu birleşmeye dair taahhütlerini ilan edecekti. Gelmedi. Peki, gelmeyip ne yaptı? Türkçe Olimpiyatları'na gidip Fetullah Gülen'e övgüler düzdü. Aynı saatlerde binlerce insan kongre salonunda Mehmet Ağar'ı söz verdiği gibi bir beyanda bulunması için beklerken, o gidip Fetullah Gülen'e övgüler düzen konuşmalar yaptı.”

Mumcu: Mehmet Ağar bana, Celal Adan'ı Gülen'e gönderdiğini söyledi

Mehmet Ağar'ın bu konuşmasını neden yaptığını sorduğunu da ifade eden Mumcu, "Bana, Meclis Grubu'ndaki konuşmamdan dolayı Fetullah Gülen'in çok 'incinmiş' olduğunu, o yüzden onun gönlünü almak için arkadaşlarını görevlendirdiğini, Amerika'ya gönderdiğini, bunları onun gönlünü almak için yaptığını, başka bir amacının olmadığını söyledi" yanıtını aldığını ifade etmişti. Mumcu, Mehmet Ağar'ın kendisine Celal Adan'ın Fetullah Gülen'le görüşme üzere Amerika'ya gönderdiğini söylediğini ancak kendisinin buna tanık olmadığını da ifsöylemişti.

TIKLAYIN - Erkan Mumcu: Binlerce kişi kongre salonunda Mehmet Ağar'ı birleşme konuşması için beklerken, o Türkçe Olimpiyatları'na gidip Fethullah Gülen'e övgüler düzdü

Celal Adan: Bayram olduğu için çok sert ifadeler kullanmak istemiyorum

Mumcu'nun sözlerinin ardından, bugün TBMM Başkanvekili olan Celal Adan, Independent Türkçe'ye ulaşarak, hakkındaki ifadelerle ilgili açıklama yapacağını belirtti. 2007 sürecinde Demokrat Parti'de siyasi hayatını sürdüren ve şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı TBMM Başkanvekili Adan, şu ifadeleri kullandı:

“Erkan Bey yaptığı açıklamada, 'Tanık olmadım, bilmiyorum' diyor ama kendisine böyle bir şey söylendiğini ifade ediyor. Bu konu daha önce de gündeme gelmişti. Bayram olduğu için çok sert ifadeler kullanmak istemiyorum ama daha önce gündeme geldiğinde bu iddia ile ilgili, çok ağır şeyler söyleyerek tepki göstermiştim.

“Türk devleti, gidenlerin kim olduğunu bilir, keşke gidenlerin kim olduğu açıklansa”

Erkan Mumcu'yu da Mehmet Ağar'ı da tanırım. Hayatımın hiçbir döneminde Pensilvanya'ya gitmedim. Türk devleti, gidenlerin kim olduğunu bilir. Keşke gidenlerin kim olduğu açıklansa. Gitsem 'gittim' demekten çekinmezdim. Yeryüzünde hiçbir güç beni siyasi analiz için Fetullah Gülen'le görüşmemi benden talep edemez. Bizim duruşumuz bellidir. 18 yaşından beri Türk milliyetçiliği referanslı bir siyasi yaşamım var.

"İspatlansın, siyasi yaşamımı sonlandırırım"

Bu iddia baştan aşağı yalandır, iftiradır. İlgimin olmadığı bir olaydan ötürü ismimin geçmesi beni son derece üzmüştür. Sayın Mehmet Ağar'a sorabilirsiniz. Mehmet Ağar bana bu iddianın yalan olduğunu söyledi. Ayrıca kimse benden böyle bir talepte de bulunmadı. Eğer benim Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'le görüştüğüm ispatlanırsa, milletimden özür dileyerek siyasi hayatımı sonlandırırım. Allah doğrunun yardımcısıdır. Tüm insanları doğruyu konuşmaya davet ediyorum. Benim milletimizden saklı, hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.

Mehmet Ağar: Ben, Celal Adan'ın Fetullah Gülen'le görüşmesini istemedim, böyle bir görüşme olmadı

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın sözleri üzerine eski Demokrat Parti Genel Başkanı Mehmet Ağar da söz konusu iddiaya ilişkin olarak, "Ben, Celal Adan'ın Fetullah Gülen'le görüşmesini istemedim. Böyle bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.